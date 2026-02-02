Uuden määräyksen on tarkoitus selkeyttää ja yhtenäistää sähkön siirtomaksuja Suomessa.
Energiavirasto on julkistanut sähköverkkoyhtiöille suunnatun määräyksen sähkön jakelu- eli siirtomaksujen määräytymisperusteisiin liittyen.
Määräyksen on tarkoitus selkeyttää ja yhtenäistää siirtomaksuja Suomessa. Tällä hetkellä maksuissa on suuria yhtiökohtaisia eroja.
Sähkön jakelumaksu koostuu kolmesta eri osasta eli perusmaksusta, energiamaksusta ja tehomaksusta.
Uudella määräyksellä yhdenmukaistetaan maksujen määräytymistapa, mutta ei vaikuteta verkkoyhtiöiden tarjoamiin tuotteisiin tai niiden hintaan. Energiaviraston tavoitteena on, että eri maksujen vertailu olisi jatkossa selkeämpää.
Etukäteen eniten keskustelua on herättänyt sähkön tehomaksu, jonka on tarkoitus ohjata mahdollisimman tehokkaaseen sähkön kulutukseen.
Energiaviraston määräys ei velvoita yhtiöitä lisäämään tehomaksua asiakkaille tarjottaviin tuotteisiin.
Jatkossakin asiakkaille on tarjottava vaihtoehtoisia sähkön jakelutuotteita, ja kotitalouksilla säilyy mahdollisuus valita tehomaksuton yleissähkötuote.
Jos asiakas siirtyy tehomaksulliseen tuotteeseen, perusmaksun osuuden tulisi pienentyä. Tehomaksu ei ole siis nykyiseen jakelulaskuun lisättävä ylimääräinen maksu.
Tehomaksu tunnin sähkönkäytön perusteella
Jatkossa tehomaksu määräytyy kuukauden korkeimman tunnin sähkönkäytön keskitehon perusteella.
Kotitalouksilla tehomaksu käynnistyy siinä vaiheessa, kun 60 minuutin keskiteho ylittää kahdeksan kilowatin tehokynnyksen. Tehokynnyksen alittava osuus tehon tarpeesta peritään lähtökohtaisesti perusmaksulla.
Aiemmin oli esitetty, että huipputehon mittausaika olisi vain 15 minuuttia ja kynnys viisi kilowattia.
Tätä oli kritisoinut voimakkaasti muun muassa Omakotiliitto, joka piti rajoja kohtuuttomina pientaloasujien kannalta.
Energiavirasto sanoo tiedotteessaan, että uudessa määräyksessä asetetut rajat varmistavat kotitalouksille mahdollisuuden ajoittaa ja ohjata omaa kulutusta, ja hyötyä siitä taloudellisesti.
Mikäli kynnys olisi asetettu korkeammalle, olisi se viraston mukaan heikentänyt tehomaksun ohjausvaikusta.
Sähköverkkoyhtiöt voivat ottaa uudet hinnoitteluperusteet käyttöön jo tänä vuonna, mutta viimeistään vuoden 2029 alkuun mennessä.