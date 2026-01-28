Erityisesti Postnordin nimissä leviävä huijaus nousee nyt esiin huijauksiin keskittyvässä sovelluksessa.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannan mukaan erityisesti Postnordin nimissä lähetetty huijausviesti on nyt yksi eniten leviävistä huijauksista.
Liitto kertoo tiedotteessaan, että viestiin on helppo langeta, sillä moni saa pakettilähetyksiin liittyviä ilmoituksia jatkuvasti.
Huijausviestissä väitetään, että vastaanottajalle on saapumassa kansainvälinen lähetys pian. Toimituksen jatkamiseksi pyydetään kahden euron maksua.
Huijausviestissä pyydtään kahden euron "veroa".Suomen Telemarkkinointiliitto ry/Shutterstock
Erityisen vaarallinen viesti on siksi, että se on vakuuttava ja sisältää uskottavuutta lisääviä yksityiskohtia, kuten lähetysnumeron.
Viestissä on linkki, joka vaikuttaa vievän Postnordin sivuille. Oikeasti linkissä hyödynnetään SendGrid-linkkipalvelua, jota yleisesti käytetään esimerkiksi uutiskirjeissä seurantaa varten. Huijauksissa ominaisuutta hyödynnetään niin, ettei linkin todellinen kohde näy käyttäjälle.
Pelkkä linkin ulkonäkö ei siis paljasta sen todellista määränpäätä: käyttäjä saattaakin luulla siirtyvänsä Postnordin sivuilla, vaikka todellisuudessa päätyy tietojenkalastelusivulle.
