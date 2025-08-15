Käytätkö Telegramia? Varo, ettei tämä huijaus mene läpi!

Telegram-sovelluksen nimissä leviää huijausviestejä tekstiviestitse.Shutterstock
Viestintäsovellus Telegramin nimissä leviää kalasteluviestejä.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Telegram-huijauksesta.

Tekstiviestitse viestintäsovellus Telegramin nimissä tulevassa viestissä kerrotaan, että vastaanottajan Telegram-tilille on kirjauduttu jossain ulkomaisessa valtiossa. 

Viestissä neuvotaan tekemään turvatarkistus painamalla viestin linkkiä.

Huijauksille tyypilliseen tapaan linkki kuitenkin johtaa kalastelusivustolle, jossa pyritään kalastelemaan uhrilta tili- ja henkilötietoja.

Huijaus tuskin menee läpi, jos vastaanottaja ei edes omaa Telegram-sovellusta, mutta Telegramin käyttäjien kannattaa pysyä tyynenä. Älä missään tapauksessa paina linkkiä, vaan poista viesti. 

TelegramTekstiviestillä tullut Telegram-teemainen kalasteluviesti voi näyttää tältä.Kyberturvallisuuskeskus

Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus

