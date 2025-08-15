Käytätkö Telegramia? Varo, ettei tämä huijaus mene läpi!

Viestintäsovellus Telegramin nimissä leviää kalasteluviestejä.
Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Telegram-huijauksesta.
Tekstiviestitse viestintäsovellus Telegramin nimissä tulevassa viestissä kerrotaan, että vastaanottajan Telegram-tilille on kirjauduttu jossain ulkomaisessa valtiossa.
Viestissä neuvotaan tekemään turvatarkistus painamalla viestin linkkiä.
Huijauksille tyypilliseen tapaan linkki kuitenkin johtaa kalastelusivustolle, jossa pyritään kalastelemaan uhrilta tili- ja henkilötietoja.
Huijaus tuskin menee läpi, jos vastaanottaja ei edes omaa Telegram-sovellusta, mutta Telegramin käyttäjien kannattaa pysyä tyynenä. Älä missään tapauksessa paina linkkiä, vaan poista viesti.
Tekstiviestillä tullut Telegram-teemainen kalasteluviesti voi näyttää tältä.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.
Lähde: Kyberturvallisuuskeskus