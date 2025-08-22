Älä "korjaa tietojasi", jos saat tällaisen viestin

vanhus, tekstiviesti
Liikkeellä on työeläketeemainen huijaus. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 22.08.2025 14:15

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

"Eläkkeesi maksu on tauolla", väitetään uudessa tekstiviestihuijauksessa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan eläketeemaisesta huijauksesta.

Tekstiviestitse leviävässä huijauksessa uhria pelotellaan eläkkeen maksamisen keskeytyksellä, ellei tämä klikkaa viestin linkkiä ja mene "korjaamaan tietojaan".

Viestin linkkiä ei tule missään nimessä klikata.

elake01"Eläkkeesi maksu on tauolla puutteellisten tietojen vuoksi", viestissä väitetään.Kyberturvallisuuskeskus

Jos viestiä klikkaa, päätyy uskottavan tuntuiselle sivustolle, joka on naamioitu näyttämään Eläketurvakeskuksen sivuilta. 

elake02Tätä tarkasti kopioitua sivustoa voi helposti luulla aidoksi.Kyberturvallisuuskeskus

Jos huijaussivuston linkkejä klikkaa, päätyy tunnistautumispalvelun näköiselle mutta todellisuudessa väärennetylle kalastelusivulle.

Jos sivulle syöttää pankkitunnuksiaan, rikollinen onnistuu kirjautumaan niillä oikeaan verkkopankkiin vieden tililtä rahat.

elake03Väärennetty kalastelusivu näyttää aidolta tunnistautumispalvelulta.Kyberturvallisuuskeskus

Lue myös: Nämä kalasteluviestit leviävät nyt

"Älä koskaan klikkaa"

Tietoturva-alan asiantuntija Petteri Järvinen muistutti aiemmassa jutussamme, että tärkein nyrkkisääntö niin sähköposti- kuin tekstiviestihuijauksien välttämisessä on olla klikkaamatta mitään linkkejä.

– Älä koskaan klikkaa sellaista linkkiä, joka tulee sähköpostilla ja yrittää jollain verukkeella houkutella sinut toiseen verkkopalveluun, Järvinen sanoo. 

Lue myös: "Stubb" tyrkyttää rahaa ja "Normal" mysteerilaatikoita – näin tunnistat tämän hetken kavalimmat huijaukset

Katso myös: Huijausyritykset yleistyvät – miten niitä voi torjua?

9:45imgHuomenta Suomen vieraina Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm ja Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku.

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus 

