Älä "korjaa tietojasi", jos saat tällaisen viestin

"Eläkkeesi maksu on tauolla", väitetään uudessa tekstiviestihuijauksessa.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan eläketeemaisesta huijauksesta.
Tekstiviestitse leviävässä huijauksessa uhria pelotellaan eläkkeen maksamisen keskeytyksellä, ellei tämä klikkaa viestin linkkiä ja mene "korjaamaan tietojaan".
Viestin linkkiä ei tule missään nimessä klikata.
"Eläkkeesi maksu on tauolla puutteellisten tietojen vuoksi", viestissä väitetään.Kyberturvallisuuskeskus
Jos viestiä klikkaa, päätyy uskottavan tuntuiselle sivustolle, joka on naamioitu näyttämään Eläketurvakeskuksen sivuilta.
Tätä tarkasti kopioitua sivustoa voi helposti luulla aidoksi.Kyberturvallisuuskeskus
Jos huijaussivuston linkkejä klikkaa, päätyy tunnistautumispalvelun näköiselle mutta todellisuudessa väärennetylle kalastelusivulle.
Jos sivulle syöttää pankkitunnuksiaan, rikollinen onnistuu kirjautumaan niillä oikeaan verkkopankkiin vieden tililtä rahat.
Väärennetty kalastelusivu näyttää aidolta tunnistautumispalvelulta.Kyberturvallisuuskeskus
"Älä koskaan klikkaa"
Tietoturva-alan asiantuntija Petteri Järvinen muistutti aiemmassa jutussamme, että tärkein nyrkkisääntö niin sähköposti- kuin tekstiviestihuijauksien välttämisessä on olla klikkaamatta mitään linkkejä.
– Älä koskaan klikkaa sellaista linkkiä, joka tulee sähköpostilla ja yrittää jollain verukkeella houkutella sinut toiseen verkkopalveluun, Järvinen sanoo.
Lähde: Kyberturvallisuuskeskus