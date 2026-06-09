Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin loistelias elämäntyyli rakentui samalla, kun kansa kamppaili syvässä kurjuudessa.
Kim Jong-un nousi valtaan Pohjois-Koreassa vuonna 2011 isänsä Kim Jong-ilin kuoltua. Samalla hän lupasi, että pohjoiskorealaisten ei enää tarvitsisi “kiristää vyötään”.
Hän rakensi itsestään kuvaa kansanläheisenä johtajana. Todellisuus kulisseissa oli kuitenkin täysin toisenlainen.
Aiheesta on julkaissut laajan artikkelin yhdysvaltalainen The New York Times.
Luksusta nälänhädän partaalla
Vuonna 2011 Pohjois-Korea oli äärimmäisen sulkeutunut ja köyhä valtio, jossa suurin osa väestöstä eli kroonisen ruokapulan keskellä.
Samaan aikaan kun humanitaariset järjestöt raportoivat maan laajasta aliravitsemuksesta, Kim Jong-un nautiskeli mitä erikoisempia ja kalliimpia luksusherkkuja.
Hänen mieltymyksiinsä kuuluivat muun muassa wagyu-pihvit, toro-tonnikala ja haineväkeitto, sveitsiläiset juustot, hummeri, kaviaari sekä hanhenmaksa.
Ruokajuomaksi hän joi Bordeaux’n laatuviinejä ja Cristal-samppanjaa.
Samaan aikaan maan pääkaupungissa Pjongjangissa ei usein riittänyt sähköä edes hissien pyörittämiseen.
Sen sijaan, että Kim Jong-un olisi puuttunut kansansa kurjuuteen ja maata ravistelevaan energiakriisiin, hän käytti miljoonia dollareita salakuljettaakseen maahan luksusautoja, Orlov-ravureita sekä delfiinejä uuteen delfinaarioon.
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