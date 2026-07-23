Tokiossa miehiä kannustetaan käyttämään shortseja. Ohjeistus ei ole kuitenkaan kaikkien mieleen.

Japanilaiset miehet ovat tänä kesänä esitelleet sääriään poikkeuksellisesti, kun poikkeuksellisten helteiden myötä tokiolaisilla työpaikoilla on pukeuduttu shortseihin, kertoo BBC.

Lämpötilojen kohotessa ja energian hinnan noustessa Tokion metropolialueen hallinto on kannustanut yritysten työntekijöitä hylkäämään perinteisemmät puvut ja solmiot. Sen sijaan miehiä kannustetaan pukeutumaan rennompiin vaatteisiin, kuten t-paitoihin ja shotseihin.

Idean takana on Tokion kuvernööri Yuriko Koike, joka käynnisti huhtikuussa Tokyo Cool Biz -kampanjan tavoitteenaan laajentaa jo ennestään tuttua kesäistä viilennyskampanjaansa. Alun perin ympäristöministerinä Koike käynnisti Cool Biz -kampanjan vuonna 2005. Tuolloin kannustettiin lyhythihaisten paitojen käyttöön.

– Olemme vähitellen riisuneet pois kaikki ylimääräiset vaatekerrokset. Nyt olemme päätyneet siihen pisteeseen, että jäljellä ovat enää shortsit, Koike sanoi lehdistötilaisuudessa huhtikuussa, kertoo New York Times.

Ristiriitainen vastaanotto

Shortsilinjaus on herättänyt ristiriitaisia ajatuksia. Toisaalta moni pitää rennommasta pukeutumiskäytännöstä, joka helpottaa helteellä työskentelyä. Joidenkin mielestä tilanne on kuitenkin epäreilu, sillä naisten odotetaan edelleen laittavan sukkahousut säärtensä peitoksi.