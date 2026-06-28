Kim Jong-unin äiti nousi valtaeliitin ytimeen, mutta hänen alkuperänsä ei istu Pohjois-Korean vaalimaan pyhään sukutarinaan.
Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin äidin henkilöllisyys on pysynyt visusti salassa. Kim ei ole 15 vuotta kestäneen valtakautensa aikana kertaakaan maininnut äitiään julkisesti nimeltä, kirjoittaa yleisradioyhtiö BBC.
Kimin vallan oikeutus perustuu niin sanottuun Paektuvuoren myyttiin. Pohjois-Korean propagandan mukaan Kim-suku kuuluu "Paektu-verilinjaan", joka liitetään symbolisesti pyhänä pidettyyn vuoreen.
Kimin äiti Ko Yong-hui ei kuitenkaan sovi tähän kertomukseen, sillä tutkijoiden mukaan hän syntyi Japanin Osakassa vuonna 1952 korealaistaustaiselle siirtolaisperheelle. Perhe muutti sittemmin Pohjois-Koreaan osana siirtolaisohjelmaa.
Kim Jong-un ei ole 15 vuotta kestäneen valtakautensa aikana kertaakaan maininnut äitiään julkisesti nimeltä.
Muuttajia ihailtiin aluksi, koska he toivat mukanaan rahaa ja tavaroita Japanista, mutta heidät luokiteltiin samalla yhteiskunnan hierarkiassa alempaan ryhmään, eikä heitä pidetty luotettavina.
Ko Yong-hui nousi kuitenkin valtaeliitin lähelle Kim Jong-ilin rakastajattarena.
He saivat kolme lasta, joista nuorin, Kim Jong-un, nousi maan nykyiseksi johtajaksi isänsä kuoleman jälkeen vuonna 2011. Häntä ennen mahdollisina vallanperijöinä pidettiin myös muita perheenjäseniä, mutta he jäivät syrjään eri syistä.