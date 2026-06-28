Miksi Kim Jong-un vaikenee äidistään? Paljastuminen voisi uhata valtasukua

He saivat kolme lasta, joista nuorin, Kim Jong-un, nousi maan nykyiseksi johtajaksi isänsä kuoleman jälkeen vuonna 2011. Häntä ennen mahdollisina vallanperijöinä pidettiin myös muita perheenjäseniä, mutta he jäivät syrjään eri syistä.

Muuttajia ihailtiin aluksi, koska he toivat mukanaan rahaa ja tavaroita Japanista, mutta heidät luokiteltiin samalla yhteiskunnan hierarkiassa alempaan ryhmään, eikä heitä pidetty luotettavina.

Kimin äiti Ko Yong-hui ei kuitenkaan sovi tähän kertomukseen, sillä tutkijoiden mukaan hän syntyi Japanin Osakassa vuonna 1952 korealaistaustaiselle siirtolaisperheelle. Perhe muutti sittemmin Pohjois-Koreaan osana siirtolaisohjelmaa.

Voisi horjuttaa valtarakenteita

Ko Yong-huin ja vim Jong-ilin suhdetta ei virallisesti koskaan tunnustettu. Ko toimi silti epävirallisesti maan "ensimmäisenä naisena", osallistui Kim Jong-ilin matkoille ja vaikutti kulissien takana politiikkaan.