Pohjois-Korean diktaattori julisti uudistetun luksuskylpylän avatuksi tiistaina. Katso video vierailusta yltä.
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vieraili tiistaina työntekijöidensä Onpho-lomakeskuksessa, jota hän on aiemmin kritisoinut. Tällä kertaa Kim kuitenkin kehui sen uutta ilmettä, maan kansallinen uutiskanava KRT kertoo Reutersin mukaan.
Kim julisti uudistetun kylpylän avatuksi avausseremoniassa, jota ennen hän kuitenkin kävi tarkastamassa tilukset.
Videolta voi nähdä, miten Kim käy tarkastelemassa altaita, mittaamassa käsimääräisesti niiden lämpötilaa ja tervehtimässä iloisesti ihmisiä myös naisille varatulla puolella kylpylää.
Katso video yltä.
Lähde: KRT / Reuters