Tiettävästi teini-ikäinen hirmuvaltiaan tytär on perimässä isänsä manttelia.

Pohjois-Korean itsevaltainen johtaja Kim Jong-un vaikuttaa valinneen seuraajakseen teini-ikäisen tyttärensä Kim Ju-aen. Aiheesta uutisoi BBC Etelä-Korean tiedustelulähteisiin pohjaten.

Kim Ju-ae on tiettävästi kolmetoistavuotias. Tytär on nähty viimeisten kuukausien aikana useaan otteeseen isänsä matkassa. Viime syyskuussa hän teki virallisen ensimmäisen ulkomaan vierailun Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin.

Etelä-Korean tiedustelun mukaan, tytär saattaa osallistua myös Pohjois-Korean puoluekokoukseen myöhemmin tässä kuussa. Kokous on maan ja puolueen suurin poliittinen tapahtuma, joka järjestetään viiden vuoden välein.

Julkisuudessa on aiemmin spekuloitu, että Ju-aeta koulutetaan seuraamaan isänsä jalanjälkiä.

Kim Ju-aen arvellaan olevan 13-vuotias.

Siirtynyt seuraavaan vaiheeseen

Etelä-Korean hallinnon virkamies Lee Seong-kwen kertoi toimittajille, että Ju-ae olisi nyt "seuraajan nimeämisen" vaiheessa.

– Koska Kim Ju-ae on osoittanut läsnäoloaan useissa tapahtumissa, kuten Korean kansanarmeijan perustamisvuosipäivässä, on havaittu merkkejä siitä, että hän on ilmaissut mielipiteensä tietyistä valtion toiminnoista, Etelä-Korean tiedustelupalvelu uskoo, että hän on nyt astunut seuraajan nimeämisen vaiheeseen, Lee sanoi.

Ju-ae on ainoa julkisuuteen esitellyistä Kim Jong Unin ja puolisonsa Ri Sol-jun lapsista. Hänellä uskotaan olevan myös isoveli.

Mediassa on spekuloita, voiko nainen nousta valtiaaksi maassa, jossa arvostetaan ”perinteisiä” sukupuolirooleja.

Toki Pohjois-Korean hallinnossa on myös nähty nykyisen diktaattorin sisko Kim Yo-jong, joka vaikuttaa maan valtiollisten asioiden komissiossa.

Ju-ae teki ensimmäisen esiintymisensä valtion televisiossa vuonna 2022, jossa hän tutustui maan ballistisiin ohjuksiin.

