Tiettävästi teini-ikäinen hirmuvaltiaan tytär on perimässä isänsä manttelia.
Pohjois-Korean itsevaltainen johtaja Kim Jong-un vaikuttaa valinneen seuraajakseen teini-ikäisen tyttärensä Kim Ju-aen. Aiheesta uutisoi BBC Etelä-Korean tiedustelulähteisiin pohjaten.
Kim Ju-ae on tiettävästi kolmetoistavuotias. Tytär on nähty viimeisten kuukausien aikana useaan otteeseen isänsä matkassa. Viime syyskuussa hän teki virallisen ensimmäisen ulkomaan vierailun Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin.
Etelä-Korean tiedustelun mukaan, tytär saattaa osallistua myös Pohjois-Korean puoluekokoukseen myöhemmin tässä kuussa. Kokous on maan ja puolueen suurin poliittinen tapahtuma, joka järjestetään viiden vuoden välein.
Julkisuudessa on aiemmin spekuloitu, että Ju-aeta koulutetaan seuraamaan isänsä jalanjälkiä.
Kim Ju-aen arvellaan olevan 13-vuotias.EPA-EFE/KCNA
Siirtynyt seuraavaan vaiheeseen
Etelä-Korean hallinnon virkamies Lee Seong-kwen kertoi toimittajille, että Ju-ae olisi nyt "seuraajan nimeämisen" vaiheessa.
– Koska Kim Ju-ae on osoittanut läsnäoloaan useissa tapahtumissa, kuten Korean kansanarmeijan perustamisvuosipäivässä, on havaittu merkkejä siitä, että hän on ilmaissut mielipiteensä tietyistä valtion toiminnoista, Etelä-Korean tiedustelupalvelu uskoo, että hän on nyt astunut seuraajan nimeämisen vaiheeseen, Lee sanoi.
Ju-ae on ainoa julkisuuteen esitellyistä Kim Jong Unin ja puolisonsa Ri Sol-jun lapsista. Hänellä uskotaan olevan myös isoveli.
Mediassa on spekuloita, voiko nainen nousta valtiaaksi maassa, jossa arvostetaan ”perinteisiä” sukupuolirooleja.
Toki Pohjois-Korean hallinnossa on myös nähty nykyisen diktaattorin sisko Kim Yo-jong, joka vaikuttaa maan valtiollisten asioiden komissiossa.
Ju-ae teki ensimmäisen esiintymisensä valtion televisiossa vuonna 2022, jossa hän tutustui maan ballistisiin ohjuksiin.
