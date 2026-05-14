Iranilaismedian mukaan Iranin merivoimat on päästänyt joukon kiinalaisaluksia kulkemaan Hormuzinsalmen läpi.

Tasnim-uutistoimiston mukaan Iran antoi Kiinan laivoille luvan kulkea salmen läpi keskiviikkoillasta alkaen.

Kysymys Hormuzinsalmen hallinnasta on ollut tärkeä kiistakysymys Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa. Iran on halunnut pitää salmen hallussaan ja estää läpikulun, ja Yhdysvallat taas jatkaa Iranin satamien saartoa.

Aselepo maiden välillä on jatkunut huolimatta Hormuzinsalmen pattitilanteesta. Trump on kuitenkin kuvaillut, että aselepo on henkihieverissä.