Norjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Lise Klaveness kommentoi NRK:n haastatteluissa viime aikoina kohuissa ryvettynyttä kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajaa Gianni Infantinoa.

Lue myös: Jalkapallopomolta paljastavaa puhetta Gianni Infantinosta

Infantino oli suunnitellut, että MM-kisoista myytäisiin osa ulkopuolisille sijoittajille. Tämä sai jalkapalloväen kimpaantumaan ja Euroopan jalkapalloliitto Uefa jopa päätti MM-kisaboikotista. Infantino vetäytyi aikeistaan, mutta luottamus puheenjohtajaan horjuu pahemman kerran. Norjalla on jo pitkään ollut selkeä kanta Infantinoon.

– Olimme kaksi viikkoa sitten Yhdysvalloissa ja silloin Infantino nautti laajaa tukea käytännössä kaikissa maissa Norjaa lukuun ottamatta. Nyt olemme saavuttaneet käännekohdan, ja tilanne kehittyy nyt hyvin nopeasti toiseen suuntaan. Klaveness totesi.

Klaveness vihjaa, että luottamus Infantinoon oli mennyt jo aikoja sitten.

– En usko, että teidän tarvitsee pysäyttää painokoneita, jos käy ilmi, että ensi viikon hallituksen kokouksen jälkeen ilmoitamme, ettemme anna luottamusta. Emme antaneet sitä myöskään edellisissä vaaleissa. Mutta periaatteellisena ihmisenä pidän tärkeänä, että pidämme ensi viikolla suunnitellun hallituksen kokouksen, Klaveness sanoi.