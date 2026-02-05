Vain neljä prosenttia MTV:n kyselyyn vastanneista suomalaisista katsoo, että Suomi voi täysin luottaa Yhdysvaltoihin kumppanina.
Tasavallan presidentti Alexander Stubbarvioi keskiviikkona valtiopäivien avajaisissa Yhdysvaltojen viimeaikaista muutosta ja sen vaikutusta Suomen ja Yhdysvaltain suhteisiin.
MTV:n tuoreen kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että tavallisten suomalaisten luotto tämän päivän Yhdysvaltoihin ei ole vahvaa.
Vain 14 prosenttia vastaajista sanoi olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä “Donald Trumpin Yhdysvallat on kumppani, johon Suomi voi yhä luottaa.” Peräti 74 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä.
Kysely toteutettiin viime viikon perjantaista tämän viikon keskiviikkoon ja siihen vastasi 1 033 suomalaista. Kyselyn teki MTV:n toimeksiannosta tutkimusyhtiö Verian.
Miehet luottavat enemmän kuin naiset
Hieman luottavaisemmin suhtaudutaan Yhdysvaltojen sotilaalliseen apuun tilanteessa, jossa Suomi joutuisi konfliktin osapuoleksi.
Yhdysvaltojen sotilaalliseen tukeen luottaa vähintään melko paljon 32 prosenttia vastaajista. Selkeän epäilevästi jenkkituen saamiseen suhtautuu 46 prosenttia.
Miehillä riittää luottoa Trumpiin hieman enemmän kuin naisilla. Miehistä 40 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Trumpin Yhdysvalloilta tulisi apua hädän hetkellä. Naisten osalta vastaava prosenttiluku oli 24 prosenttia.
Lisäksi kokoomuksen, Perussuomalaisten ja keskustan kannattajat ovat luottavaisempia Trumpin apuun verrattuna Sdp:n, vihreiden, Rkp:n ja Vasemmistoliiton kannattajiin.
Varovaiselle USA-linjalle tukea
Suomen valtionjohdon julkinen suhtautuminen Donald Trumpiin ja tämän hallinnon toimiin on aika ajoin vaikuttanut varovaiselta. Valtiopäivien puheessaan presidentti Stubb kuvasi Suomen asemaa muun muassa seuraavasti.
– On asioita, joihin voimme vaikuttaa ja asioita, joista voimme lausua. Välillä on valittava taistelunsa. ‘Pick your battles’, kuten englanniksi sanotaan, Stubb lausui ja viittasi muun muassa Venezuela- ja Grönlanti-kysymyksiin.
Stubbin johdolla omaksuttu USA-linja saa kansalaisilta tukea MTV:n kyselyssä. Enemmistö vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen valtionjohdon on järkevää pidättäytyä voimakkaasta kritiikistä Trumpin Yhdysvaltoja kohtaan. Erityisesti Vasemmistoliiton kannattajat ovat sitä mieltä, että kritiikkiä pitäisi antaa enemmän.