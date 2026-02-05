Liiketoiminta ja kehitys

Vain 14 prosenttia vastaajista sanoi olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä “ Donald Trumpin Yhdysvallat on kumppani, johon Suomi voi yhä luottaa.” Peräti 74 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä.

MTV:n tuoreen kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että tavallisten suomalaisten luotto tämän päivän Yhdysvaltoihin ei ole vahvaa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi keskiviikkona valtiopäivien avajaisissa Yhdysvaltojen viimeaikaista muutosta ja sen vaikutusta Suomen ja Yhdysvaltain suhteisiin.

Donald Trumpin Yhdysvallat ei herätä luottamusta suomalaisissa.

Kysely toteutettiin viime viikon perjantaista tämän viikon keskiviikkoon ja siihen vastasi 1 033 suomalaista. Kyselyn teki MTV:n toimeksiannosta tutkimusyhtiö Verian.

Miehet luottavat enemmän kuin naiset

Yhdysvaltojen sotilaalliseen tukeen luottaa vähintään melko paljon 32 prosenttia vastaajista. Selkeän epäilevästi jenkkituen saamiseen suhtautuu 46 prosenttia.

Miehillä riittää luottoa Trumpiin hieman enemmän kuin naisilla. Miehistä 40 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Trumpin Yhdysvalloilta tulisi apua hädän hetkellä. Naisten osalta vastaava prosenttiluku oli 24 prosenttia.

Lisäksi kokoomuksen, Perussuomalaisten ja keskustan kannattajat ovat luottavaisempia Trumpin apuun verrattuna Sdp:n, vihreiden, Rkp:n ja Vasemmistoliiton kannattajiin.

Varovaiselle USA-linjalle tukea

Suomen valtionjohdon julkinen suhtautuminen Donald Trumpiin ja tämän hallinnon toimiin on aika ajoin vaikuttanut varovaiselta. Valtiopäivien puheessaan presidentti Stubb kuvasi Suomen asemaa muun muassa seuraavasti.

– On asioita, joihin voimme vaikuttaa ja asioita, joista voimme lausua. Välillä on valittava taistelunsa. ‘Pick your battles’, kuten englanniksi sanotaan, Stubb lausui ja viittasi muun muassa Venezuela- ja Grönlanti-kysymyksiin.