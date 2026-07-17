Perinteinen tupakointi on viime vuosina saanut näkyvyyttä etenkin popkulttuurissa, mutta tilastot eivät ainakaan vielä osoita nuorten tupakoinnin olevan kasvussa.
Tupakansavu leijailee taas musiikkivideoilla, elokuvissa ja somevaikuttajien kuvissa. Kylie Jenner poseeraa muotilehden kannessa tupakan kanssa, Jaakko Kulta laulaa tupakasta ja rakkaudesta, ja Pete Parkkonen polttaa somevideollaan, joka oli kuvattu tämän vuoden Ruisrockissa.
Vielä muutama vuosi sitten tupakointi oli huono tapa, jota hävettiin. Mitä on oikein tapahtunut?
– Kun vaikuttajat esiintyvät tupakka huulessa, se madaltaa kynnystä kokeilla ja luo mielikuvaa glamourista, Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen asiantuntija Elina Hartikainen kertoo MTV Uutisille.
Vaikka tupakka ja muut nikotiinituotteet näkyvät taas sosiaalisen median kuvastoissa, tilastojen valossa nuorten arjessa savukkeet eivät silti pala entiseen malliin.
– Meille Syöpäjärjestöihin on kantautunut samansuuntaista viestiä, että tupakointi olisi taas nousussa, mutta tilastot eivät tätä tue, Hartikainen paljastaa.
Hän on erikoistunut nuorten nikotiinittomuuteen ja terveellisten elintapojen edistämiseen.
– Päivittäinen tupakointi on Suomessa ollut pitkään laskussa, ja olemme Euroopassa vähiten tupakoivia maita, Hartikainen lisää.
Suomalaiset nuoret polttavat Euroopan mittakaavassa harvinaisen vähän. Silti tupakka näkyy taas aiempaa näkyvämmin esimerkiksi musiikkivideoilla ja elokuvissa.
– Kyse taitaa olla enemmän taiteellisista valinnoista kuin aidosti tupakoinnin lisääntymisestä. Tupakka on popkulttuurissa keino, jolla haetaan kapinallisuutta, cooliutta tai glamouria. Tämä normalisoi ja romantisoi tupakointia, mikä madaltaa kynnystä kokeilla tuotteita, Hartikainen kertoo.
Näyttelijä Hudson Williams saapui Milanon muotiviikoille tupakka huulessa./All Over Press
Tupakkaa käytetään taiteellisena tehokeinona luomaan kapinallista mielikuvaa.
– Toivoisin, että suuret esikuvat ja vaikuttajat miettisivät vastuullisuuttaan. Onko tupakka todella tarpeellinen efekti, vai voisiko saman tunnelman luoda muilla keinoilla? Hartikainen pohtii.
EHYT ry:n Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvityksen mukaan perinteiset savukkeet koetaan nuorten keskuudessa yhä vähemmän trendikkäiksi, mutta toisaalta satunnainen tupakointi ystäväpiirissä näyttää yleistyneen.
Hartikainen kertoo, että samalla kouluterveyskyselyn perusteella uudet nikotiinituotteet, kuten nikotiinipussit ja sähkösavukkeet, ovat yleistyneet. Myös uusien nikotiinituotteiden myötä kokeilut ja yhteiskäyttö ovat lisääntyneet.
– Jos esimerkiksi nikotiinipussien käyttö kasvaa, kasvaa myös riski muiden nikotiinituotteiden kuten tupakan kokeiluun, Hartikainen sanoo.
Nikotiinituotteiden käyttö on muuttunut, jos vertaa aiempiin sukupolviin. Perinteisen tupakoinnin sijaan uudet tuotteet, kuten vape ja nikotiinipussit, ovat yleistyneet.
– Tämä on pysäyttänyt aiemmin jatkuneen positiivisen kehityksen, jossa nuorten nikotiinituotteiden käyttö väheni.
Kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet ovat erityisen haitallisia nuorille. Tupakointi aiheuttaa monia sairauksia, kuten syöpää, keuhkosairauksia ja sydän- ja verisuonitauteja.
– Kaikki nikotiinituotteet ovat haitallisia, eikä mikään niistä ole turvallinen vaihtoehto, Hartikainen toteaa.
Kaikkia tuotteita yhdistää nikotiini, joka on itsessään haitallinen myrkky. Nikotiini supistaa verisuonia ja nostaa sydämen sykettä sekä verenpainetta. Se heikentää suorituskykyä, unenlaatua, aivojen toimintaa ja terveyttä monin tavoin.
– Nuorten aivot ja keuhkot ovat vielä kehittymässä. Siksi nikotiini voi aiheuttaa pysyviäkin muutoksia ja heikentää oppimista, keskittymistä ja lisätä mielenterveysongelmia, Hartikainen muistuttaa.
Hartikainen kertoo, että Syöpäjärjestöt korostavat ennaltaehkäisyä ja nuorten nikotiinituotteiden kokeilujen ja käytön ehkäisyä arkiympäristöissä, kuten kouluissa ja harrastuksissa.
Lainsäädännön ja säätelyn kannalta taas kaikki, mikä vaikeuttaa tuotteiden saatavuutta ja näkyvyyttä, on hyväksi.
– Verojen korotukset tulisi ulottaa kaikkiin nikotiinituotteisiin.
Nuoret kokevat tuotteiden saatavuuden nykyisin erittäin helpoksi, ja siksi tehokkainta olisi vaikuttaa mielikuviin ja siihen, millainen kuva tupakoivasta ihmisestä välittyy.
Hartikaisen mukaan tupakkatuotteita kokeillaan usein hyvin nuorena, jo 14–16-vuotiaina. Nykyään kokeiluja tapahtuu jopa alle 10-vuotiailla. Siksi asioista pitäisi keskustella nuorten kanssa hyvissä ajoin. Myös tukea lopettamiseen tarvitaan.
– On tärkeää keskustella nuorten kanssa hyvissä ajoin ennen kokeiluja ja tarjota tukea myös niille, jotka ovat jo jääneet riippuvaisiksi, Hartikainen summaa.