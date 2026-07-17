



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Onko tupakoinnista tullut taas coolia? Asiantuntija huolissaan ilmiön vaikutuksista

1:17 Katso videolta, miten popkulttuurin tupakkakuvasto voi vaikuttaa nuoriin ja mielikuviin polttamisesta.

Julkaistu 55 minuuttia sitten

Perinteinen tupakointi on viime vuosina saanut näkyvyyttä etenkin popkulttuurissa, mutta tilastot eivät ainakaan vielä osoita nuorten tupakoinnin olevan kasvussa. Tupakansavu leijailee taas musiikkivideoilla, elokuvissa ja somevaikuttajien kuvissa. Kylie Jenner poseeraa muotilehden kannessa tupakan kanssa, Jaakko Kulta laulaa tupakasta ja rakkaudesta, ja Pete Parkkonen polttaa somevideollaan, joka oli kuvattu tämän vuoden Ruisrockissa. Vielä muutama vuosi sitten tupakointi oli huono tapa, jota hävettiin. Mitä on oikein tapahtunut? – Kun vaikuttajat esiintyvät tupakka huulessa, se madaltaa kynnystä kokeilla ja luo mielikuvaa glamourista, Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen asiantuntija Elina Hartikainen kertoo MTV Uutisille. Vaikka tupakka ja muut nikotiinituotteet näkyvät taas sosiaalisen median kuvastoissa, tilastojen valossa nuorten arjessa savukkeet eivät silti pala entiseen malliin. – Meille Syöpäjärjestöihin on kantautunut samansuuntaista viestiä, että tupakointi olisi taas nousussa, mutta tilastot eivät tätä tue, Hartikainen paljastaa. Hän on erikoistunut nuorten nikotiinittomuuteen ja terveellisten elintapojen edistämiseen. – Päivittäinen tupakointi on Suomessa ollut pitkään laskussa, ja olemme Euroopassa vähiten tupakoivia maita, Hartikainen lisää. Lue myös: Näin kävi, kun toimittaja päätti lopettaa vuosien nikotiinin käytön kerralla

Onko tupakointi taas coolia?

Suomalaiset nuoret polttavat Euroopan mittakaavassa harvinaisen vähän. Silti tupakka näkyy taas aiempaa näkyvämmin esimerkiksi musiikkivideoilla ja elokuvissa.

– Kyse taitaa olla enemmän taiteellisista valinnoista kuin aidosti tupakoinnin lisääntymisestä. Tupakka on popkulttuurissa keino, jolla haetaan kapinallisuutta, cooliutta tai glamouria. Tämä normalisoi ja romantisoi tupakointia, mikä madaltaa kynnystä kokeilla tuotteita, Hartikainen kertoo.

Näyttelijä Hudson Williams saapui Milanon muotiviikoille tupakka huulessa./All Over Press

Tupakkaa käytetään taiteellisena tehokeinona luomaan kapinallista mielikuvaa.

– Toivoisin, että suuret esikuvat ja vaikuttajat miettisivät vastuullisuuttaan. Onko tupakka todella tarpeellinen efekti, vai voisiko saman tunnelman luoda muilla keinoilla? Hartikainen pohtii.

Lue myös: Tämä tapa yhdessä tupakoinnin kanssa nostaa suusyövän riskiä yli 600 prosentilla

Nikotiinituotteiden käyttö muuttunut

EHYT ry:n Nuorten kulttuuri ja päihteet -selvityksen mukaan perinteiset savukkeet koetaan nuorten keskuudessa yhä vähemmän trendikkäiksi, mutta toisaalta satunnainen tupakointi ystäväpiirissä näyttää yleistyneen.

Hartikainen kertoo, että samalla kouluterveyskyselyn perusteella uudet nikotiinituotteet, kuten nikotiinipussit ja sähkösavukkeet, ovat yleistyneet. Myös uusien nikotiinituotteiden myötä kokeilut ja yhteiskäyttö ovat lisääntyneet.

– Jos esimerkiksi nikotiinipussien käyttö kasvaa, kasvaa myös riski muiden nikotiinituotteiden kuten tupakan kokeiluun, Hartikainen sanoo.

Nikotiinituotteiden käyttö on muuttunut, jos vertaa aiempiin sukupolviin. Perinteisen tupakoinnin sijaan uudet tuotteet, kuten vape ja nikotiinipussit, ovat yleistyneet.

– Tämä on pysäyttänyt aiemmin jatkuneen positiivisen kehityksen, jossa nuorten nikotiinituotteiden käyttö väheni.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Vaikka tupakkatuotteiden mainonta on Suomessa kiellettyä, nuoret altistuvat tuotteiden aggressiiviselle piilomarkkinoinnille päivittäin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Markkinoinnissa käytetään vaikuttajia, urheilijoita ja muita esikuvia, jotka luovat mielikuvia siitä, että tuotteiden käyttö on coolia, Hartikainen toteaa.

Nuorten terveys vaarassa

Kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet ovat erityisen haitallisia nuorille. Tupakointi aiheuttaa monia sairauksia, kuten syöpää, keuhkosairauksia ja sydän- ja verisuonitauteja.

– Kaikki nikotiinituotteet ovat haitallisia, eikä mikään niistä ole turvallinen vaihtoehto, Hartikainen toteaa.

Kaikkia tuotteita yhdistää nikotiini, joka on itsessään haitallinen myrkky. Nikotiini supistaa verisuonia ja nostaa sydämen sykettä sekä verenpainetta. Se heikentää suorituskykyä, unenlaatua, aivojen toimintaa ja terveyttä monin tavoin.

– Nuorten aivot ja keuhkot ovat vielä kehittymässä. Siksi nikotiini voi aiheuttaa pysyviäkin muutoksia ja heikentää oppimista, keskittymistä ja lisätä mielenterveysongelmia, Hartikainen muistuttaa.

Ennaltaehkäisy ja tuki tärkeää

Hartikainen kertoo, että Syöpäjärjestöt korostavat ennaltaehkäisyä ja nuorten nikotiinituotteiden kokeilujen ja käytön ehkäisyä arkiympäristöissä, kuten kouluissa ja harrastuksissa.

Lainsäädännön ja säätelyn kannalta taas kaikki, mikä vaikeuttaa tuotteiden saatavuutta ja näkyvyyttä, on hyväksi.

– Verojen korotukset tulisi ulottaa kaikkiin nikotiinituotteisiin.

Nuoret kokevat tuotteiden saatavuuden nykyisin erittäin helpoksi, ja siksi tehokkainta olisi vaikuttaa mielikuviin ja siihen, millainen kuva tupakoivasta ihmisestä välittyy.

Hartikaisen mukaan tupakkatuotteita kokeillaan usein hyvin nuorena, jo 14–16-vuotiaina. Nykyään kokeiluja tapahtuu jopa alle 10-vuotiailla. Siksi asioista pitäisi keskustella nuorten kanssa hyvissä ajoin. Myös tukea lopettamiseen tarvitaan.

– On tärkeää keskustella nuorten kanssa hyvissä ajoin ennen kokeiluja ja tarjota tukea myös niille, jotka ovat jo jääneet riippuvaisiksi, Hartikainen summaa.

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

Nikotiinituotteet yleistyvät, tupakointi ei | MTV Uutiset