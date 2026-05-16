Kännykän tuijottaminen väsyttää aivot ja silmät. Nuorilla on jo yhtä paljon silmäoireita kuin vanhuksilla.
Arki tarjosi ennen luonnostaan hetkiä, jolloin silmät saivat lepoa lähelle katsomisesta. Älypuhelinten aikakaudella näiden hetkien määrä on pudonnut murto-osaan.
Instrumentariumin alkuvuonna julkaistun laajan kyselyn mukaan 73 prosenttia suomalaisista ottaa puhelimen esiin lähes jokaisella tauolla.
– Kännykkä on vienyt lepohetket silmiltämme ja korvannut ne kaikkein kuormittavimmalla katselulla. Mikään ei rasita silmiä niin paljon kuin lähietäisyys, pieni teksti, kirkas ruutu ja loputon sisältövirta, Instrumentariumin optometristi Riikka Torvela sanoo tiedotteessa.
Nuorten silmät jo kuin vanhuksilla?
Kansainväliset tutkimukset kuvastavat, millaisen rasituksen äärellä silmämme nykyään ovat.
Ihmiset keskittävät katseensa uuteen kohteeseen keskimäärin 333 kertaa tunnissa. Näistä kerroista 85 prosenttia on läheltä lähelle -vaihtoja, usein ruudulta toiselle, mikä väsyttää silmiä.
