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Nuorten nikotiininkäytössä tapahtui täyskäännös – asiantuntija: "Käsillä on riippuvuusepidemia"

1:17 Katso myös: Näin popkulttuurin tupakkakuvasto vaikuttaa nuoriin ja mielikuviin polttamisesta.

Julkaistu 19 minuuttia sitten

Nuorten nikotiinituotteiden käyttö on muuttunut viime vuosina radikaalisti. Perinteinen tupakointi ja nuuskaaminen ovat vähentyneet, mutta nikotiinipussit ja sähkösavukkeet ovat nousseet rinnalle ja jopa ohi. Lopettaminen voi tuntua vaikealta, mutta tukea on tarjolla. Tupakka on sauhunnut taas aiempaa tiheämmin muotilehtien kansissa, musiikkivideoilla ja keikkalavoilla. Eritoten nuorten keskuudessa erilaiset nikotiinipussit ja sähkösavukkeet ovat yleistyneet syrjäyttäen jopa perinteisen tupakan. Uudet nikotiinituotteet koukuttavat nopeasti, ja irti pääseminen voi tuntua mahdottomalta. Erityisesti nikotiinipussien käyttö on ollut hurjassa kasvussa. – Voisi sanoa, että meillä on käsillä nuorten nikotiiniriippuvuusepidemia. Sen laajuutta emme vielä tiedä, eikä varsinkaan sen vaikutuksia pidemmällä aikavälillä, Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen asiantuntija Tuulia Råmark kertoo MTV Uutisille. Nuorten nikotiiniriippuvuus on erityisen haastavaa, mutta toivoa on. Riippuvuudesta voi päästä irti. Lue myös: Onko tupakoinnista tullut taas coolia? Asiantuntija huolissaan ilmiön vaikutuksista Nikotiinituotteiden käytön muutos Nuorten nikotiinituotteiden käyttö on muuttunut nopeasti viime vuosina. Kouluterveyskyselyn mukaan käytössä on myös alueellisia ja sosioekonomisia eroja.

Esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla vielä 2017 tupakointi ja nuuskan käyttö olivat yleistä, mutta vuoden 2021 tienoilla erityisesti tupakointi lähti radikaaliin laskuun. Ilo oli kuitenkin lyhytaikaista, sillä vuodesta 2023 eteenpäin nikotiinipussit ja sähkösavukkeet ovat yleistyneet nuorten keskuudessa.

Nikotiinipussien päivittäisen käytön yleistyminen Suomen nuorilla on hälyttävää.Shutterstock

Huolestuttavaa on se, että eritoten runsaasti nikotiinia sisältävät tuotteet ovat nuorten suosiossa.

Ulkomailta tilatuissa tuotteissa nikotiinimäärät voivat olla moninkertaisia sallittuun verrattuna. Tällä hetkellä suurin sallittu nikotiinimäärä esimerkiksi Suomen kaupoissa myytävissä nikotiinipusseissa on 16,6 milligrammaa grammassa tuotetta. Ulkomailta voi kuitenkin tilata 100–150 ja jopa 250 milligrammaisia nikotiinipusseja. Näissä on jo vakava nikotiinimyrkytyksen vaara.

– Lisäksi eri tuotteiden yhteiskäyttö on nuorilla aika yleistä. Voidaan vain kuvitella, mikä määrä nikotiinia saattaa päätyä elimistöön esimerkiksi päivän aikana, Råmark kertoo.

Riippuvuuden eri muodot

Nikotiiniriippuvuus on kokonaisvaltainen ilmiö, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät kietoutuvat yhteen eräänlaiseksi riippuvuuden kehäksi.

Nuorilla aivot ovat vielä kehitysvaiheessa, mikä altistaa nopealle ja syvälle riippuvuudelle. Nikotiini vaikuttaa hermostoon ja voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivoihin, muun muassa tunnesäätelyyn, keskittymiseen ja oppimiseen.

Nikotiini on hermomyrkky, joka vaikuttaa nopeasti aivojen dopamiinijärjestelmään ja aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Psyykkinen riippuvuus kehittyy usein fyysisen riippuvuuden rinnalla.

Monelle tupakoivalle polttaminen on tapa säädellä omia tunteita ja rytmittää arkea. Sillä voidaan myös yrittää lievittää esimerkiksi ahdistusta ja stressiä.

– Nuorilla on tänä päivänä tosi paljon erilaisia mielenhaasteita, stressiä, ahdistusta ja keskittymisvaikeuksia. Koetaan, että tällaiset oireet helpottuvat nikotiinia käyttämällä, Råmark kertoo.

Tosiasiassa käyttö ei hoida stressiä tai ahdistusta, vaan helpottaa nikotiinin aiheuttamia fyysisiä riippuvuusoireita ja pitää yllä riippuvuuden kehää.

Nikotiini voi olla myös sidoksissa tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin, kuten taukoihin tai juhliin. Sosiaalinen riippuvuus nikotiiniin saattaa muodostua esimerkiksi kokeilunhalusta tai halusta olla mukana porukassa. Vaatii nuorelta suurta rohkeutta erottua joukosta, jos haluaa lopettaa tai olla nikotiiniton.

– Sosiaalinen paine tekee varsinkin alkuvaiheessa nuorten riippuvuudesta erityisen haastavan, Råmark kertoo.

Vieroitusoireet pelottavat

Råmark kertoo, että kun nuori haluaa lopettaa nikotiinituotteiden käytön, on hän yleensä eniten huolissaan omasta terveydestään ja fyysisestä kunnostaan.

– Harva myöskään haluaa olla riippuvainen ja ikään kuin menettää kontrollia käyttöönsä. Halutaan ajatella, että: "Minä hallitsen tämän ja voin lopettaa milloin haluan", hän kertoo.

Myös raha on merkittävä motivaattori nuorelle.

Lopettamiseen liittyy kuitenkin monia haasteita, kuten arjen rutiinien muuttaminen, ryhmäpaine ja vieroitusoireet.

– Osa nuorista lähtökohtaisesti pelkää vierotusoireita. Se voi olla jopa este lopettamispäätöksen tekemiselle, Råmark paljastaa.

Nikotiiniriippuvuus syntyy nuorilla nopeasti ja voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivoissa.Shutterstock

Vieroitusoireisiin voi kuulua esimerkiksi levottomuutta, mielialan laskua, unihäiriöitä, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia.

Oireet alkavat usein jo 2–12 tunnin sisällä lopettamisesta.

– On tärkeää ymmärtää, että vieroitusoireet menevät ohi ja että jokainen voi onnistua lopettamisessa, vaikka matkalla tulisi takapakkeja, Råmark rohkaisee.

Jotkut vieroitusoireet voivat kestää kuukaudenkin, mutta lohdullista on, että pahimmat oireet helpottavat muutamassa päivässä.

Nikotiininhimo kestää pisimpään. On syytä varautua siihen, että se voi yllättää vielä vuosienkin päästä.

– Mieti jo etukäteen, miten selviydyt houkutuksista, Råmark vinkkaa.

Epäonnistuinko, jos retkahdan?

Kaikilla lopettaminen ei tapahdu yhtä helposti kuin toisilla. Nuoret pelkäävät usein myös epäonnistumista, mikä voi estää lopettamispäätöksen tekemisen.

– Se on hirveän ymmärrettävää, että pelkää sitä epäonnistumista. Sitä me kaikki pelätään, Råmark toteaa.

Voi myös olla lannistavaa kuulla, miten pitkästä prosessista on kyse.

– Jokainen voi onnistua lopettamisessa. Takapakit kuuluvat prosessiin, mutta niistä oppii ja matka jatkuu, Råmark kannustaa.

Epäonnistumista ja retkahduksia ei ole mitään syytä etukäteen pelätä. Seuraavalla kerralla osaat ehkä toimia jo toisin, kun samanlainen tilanne tulee.

Råmark kannustaa pohtimaan omaa suhdetta nikotiiniin. Mitä haittaa ja hyötyä lopettamisesta olisi? Parempien elintapojen lisäksi kannattaa miettiä lopettamisen taloudellisia hyötyjä ja tarkastella nikotiiniteollisuutta niin eettisestä, moraalisesta kuin myös ympäristön näkökulmasta.

– Täällähän on taustalla hirveät tupakkateollisuuden koneistot, jotka koko ajan tuottaa, kehittää ja osallistaa nuoria kehittämiseen, markkinointiin ja saatavuuteen, Råmark paljastaa.

Läheisen tuen merkitys nuorelle

Nuorille suunnattua lopettamisen tukea on kehitetty viime vuosina.

Syöpäjärjestöt ja hyvinvointialueet tarjoavat matalan kynnyksen palveluita, kuten Fressis.fi-verkkopalvelua ja lopettamisen etenemisestä seuraavaa ja motivoivaa Erovirasto-mobiilisovellusta, jotka auttavat nuoria lopettamisen alkuun ja tukevat arjessa.

Samalla oppilaitoksissa ja urheiluseuroissa kehitetään puheeksiottomalleja ja terveydenhoitajia koulutetaan tukemaan nuoria.

– Nuorille ei suositella nikotiinikorvaushoitoa, vaan paras keino on lopettaa kerralla ilman korvaavia tuotteita, Råmark kertoo.

Kouluterveyskyselyn mukaan vuodesta 2023 eteenpäin sähkösavukkeet ovat yleistyneet nuorten keskuudessa.Shutterstock

Moni nuori häpeää nikotiiniriippuvuuttaan ja yrittää piilotella sitä rangaistuksen pelossa. Sen takia läheisten tuki ja hyväksyvä asenne ovat ratkaisevia. Aikuisten on myös syytä pohtia sitä, millaista esimerkkiä he itse antavat.

– Nuoret pelkäävät kertoa käytöstään, koska pelkäävät seurauksia, Råmark kertoo.

Aikuisen läheisen on tärkeää osoittaa huolensa, antaa tietoa, kysyä lopettamisaikeista, pohtia keinoja ja tarjota tukea. Hyväksyvä ja kannustava ote auttaa.

–On tärkeää, että nuori itse tekee havaintoja ja oivalluksia siitä, että mikä on tärkeää ja tekee suunnitelman itse, että milloin ja miten lopettaa.

Råmark haluaa kannustaa nuoria, jotka haluavat lopettaa nikotiinituotteiden käytön.

– Lopettamalla nikotiinin, autat itseäsi nyt ja tulevaisuudessa voimaan paremmin. Me emme voi vielä edes tietää, miltä kaikilta haitoilta voitkaan välttyä. Voi tuntua tosi kaukaiselta, mutta jos nyt mietit itseäsi viiden tai vaikka kymmenen vuoden päähän, niin millainen aikuinen haluat olla ja kuuluuko nikotiini elämääsi kaikkine haittoineen?

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

Miten pääsee eroon nikotiiniriippuvuudesta? | MTV Uutiset