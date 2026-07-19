Nuorten nikotiinituotteiden käyttö on muuttunut viime vuosina radikaalisti. Perinteinen tupakointi ja nuuskaaminen ovat vähentyneet, mutta nikotiinipussit ja sähkösavukkeet ovat nousseet rinnalle ja jopa ohi. Lopettaminen voi tuntua vaikealta, mutta tukea on tarjolla.
Tupakka on sauhunnut taas aiempaa tiheämmin muotilehtien kansissa, musiikkivideoilla ja keikkalavoilla. Eritoten nuorten keskuudessa erilaiset nikotiinipussit ja sähkösavukkeet ovat yleistyneet syrjäyttäen jopa perinteisen tupakan.
Uudet nikotiinituotteet koukuttavat nopeasti, ja irti pääseminen voi tuntua mahdottomalta. Erityisesti nikotiinipussien käyttö on ollut hurjassa kasvussa.
– Voisi sanoa, että meillä on käsillä nuorten nikotiiniriippuvuusepidemia. Sen laajuutta emme vielä tiedä, eikä varsinkaan sen vaikutuksia pidemmällä aikavälillä, Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen asiantuntija Tuulia Råmark kertoo MTV Uutisille.
Nuorten nikotiiniriippuvuus on erityisen haastavaa, mutta toivoa on. Riippuvuudesta voi päästä irti.
Esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla vielä 2017 tupakointi ja nuuskan käyttö olivat yleistä, mutta vuoden 2021 tienoilla erityisesti tupakointi lähti radikaaliin laskuun. Ilo oli kuitenkin lyhytaikaista, sillä vuodesta 2023 eteenpäin nikotiinipussit ja sähkösavukkeet ovat yleistyneet nuorten keskuudessa.
Nikotiinipussien päivittäisen käytön yleistyminen Suomen nuorilla on hälyttävää.Shutterstock
Huolestuttavaa on se, että eritoten runsaasti nikotiinia sisältävät tuotteet ovat nuorten suosiossa.
Ulkomailta tilatuissa tuotteissa nikotiinimäärät voivat olla moninkertaisia sallittuun verrattuna. Tällä hetkellä suurin sallittu nikotiinimäärä esimerkiksi Suomen kaupoissa myytävissä nikotiinipusseissa on 16,6 milligrammaa grammassa tuotetta. Ulkomailta voi kuitenkin tilata 100–150 ja jopa 250 milligrammaisia nikotiinipusseja. Näissä on jo vakava nikotiinimyrkytyksen vaara.
– Lisäksi eri tuotteiden yhteiskäyttö on nuorilla aika yleistä. Voidaan vain kuvitella, mikä määrä nikotiinia saattaa päätyä elimistöön esimerkiksi päivän aikana, Råmark kertoo.
Nikotiiniriippuvuus on kokonaisvaltainen ilmiö, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät kietoutuvat yhteen eräänlaiseksi riippuvuuden kehäksi.
Nuorilla aivot ovat vielä kehitysvaiheessa, mikä altistaa nopealle ja syvälle riippuvuudelle. Nikotiini vaikuttaa hermostoon ja voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivoihin, muun muassa tunnesäätelyyn, keskittymiseen ja oppimiseen.
Nikotiini on hermomyrkky, joka vaikuttaa nopeasti aivojen dopamiinijärjestelmään ja aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Psyykkinen riippuvuus kehittyy usein fyysisen riippuvuuden rinnalla.
Monelle tupakoivalle polttaminen on tapa säädellä omia tunteita ja rytmittää arkea. Sillä voidaan myös yrittää lievittää esimerkiksi ahdistusta ja stressiä.
– Nuorilla on tänä päivänä tosi paljon erilaisia mielenhaasteita, stressiä, ahdistusta ja keskittymisvaikeuksia. Koetaan, että tällaiset oireet helpottuvat nikotiinia käyttämällä, Råmark kertoo.
Tosiasiassa käyttö ei hoida stressiä tai ahdistusta, vaan helpottaa nikotiinin aiheuttamia fyysisiä riippuvuusoireita ja pitää yllä riippuvuuden kehää.
Nikotiini voi olla myös sidoksissa tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin, kuten taukoihin tai juhliin. Sosiaalinen riippuvuus nikotiiniin saattaa muodostua esimerkiksi kokeilunhalusta tai halusta olla mukana porukassa. Vaatii nuorelta suurta rohkeutta erottua joukosta, jos haluaa lopettaa tai olla nikotiiniton.
– Sosiaalinen paine tekee varsinkin alkuvaiheessa nuorten riippuvuudesta erityisen haastavan, Råmark kertoo.
Kaikilla lopettaminen ei tapahdu yhtä helposti kuin toisilla. Nuoret pelkäävät usein myös epäonnistumista, mikä voi estää lopettamispäätöksen tekemisen.
– Se on hirveän ymmärrettävää, että pelkää sitä epäonnistumista. Sitä me kaikki pelätään, Råmark toteaa.
Voi myös olla lannistavaa kuulla, miten pitkästä prosessista on kyse.
– Jokainen voi onnistua lopettamisessa. Takapakit kuuluvat prosessiin, mutta niistä oppii ja matka jatkuu, Råmark kannustaa.
Epäonnistumista ja retkahduksia ei ole mitään syytä etukäteen pelätä. Seuraavalla kerralla osaat ehkä toimia jo toisin, kun samanlainen tilanne tulee.
Råmark kannustaa pohtimaan omaa suhdetta nikotiiniin. Mitä haittaa ja hyötyä lopettamisesta olisi? Parempien elintapojen lisäksi kannattaa miettiä lopettamisen taloudellisia hyötyjä ja tarkastella nikotiiniteollisuutta niin eettisestä, moraalisesta kuin myös ympäristön näkökulmasta.
– Täällähän on taustalla hirveät tupakkateollisuuden koneistot, jotka koko ajan tuottaa, kehittää ja osallistaa nuoria kehittämiseen, markkinointiin ja saatavuuteen, Råmark paljastaa.
Nuorille suunnattua lopettamisen tukea on kehitetty viime vuosina.
Syöpäjärjestöt ja hyvinvointialueet tarjoavat matalan kynnyksen palveluita, kuten Fressis.fi-verkkopalvelua ja lopettamisen etenemisestä seuraavaa ja motivoivaa Erovirasto-mobiilisovellusta, jotka auttavat nuoria lopettamisen alkuun ja tukevat arjessa.
Samalla oppilaitoksissa ja urheiluseuroissa kehitetään puheeksiottomalleja ja terveydenhoitajia koulutetaan tukemaan nuoria.
– Nuorille ei suositella nikotiinikorvaushoitoa, vaan paras keino on lopettaa kerralla ilman korvaavia tuotteita, Råmark kertoo.
Kouluterveyskyselyn mukaan vuodesta 2023 eteenpäin sähkösavukkeet ovat yleistyneet nuorten keskuudessa.Shutterstock
Moni nuori häpeää nikotiiniriippuvuuttaan ja yrittää piilotella sitä rangaistuksen pelossa. Sen takia läheisten tuki ja hyväksyvä asenne ovat ratkaisevia. Aikuisten on myös syytä pohtia sitä, millaista esimerkkiä he itse antavat.
– Nuoret pelkäävät kertoa käytöstään, koska pelkäävät seurauksia, Råmark kertoo.
Aikuisen läheisen on tärkeää osoittaa huolensa, antaa tietoa, kysyä lopettamisaikeista, pohtia keinoja ja tarjota tukea. Hyväksyvä ja kannustava ote auttaa.
–On tärkeää, että nuori itse tekee havaintoja ja oivalluksia siitä, että mikä on tärkeää ja tekee suunnitelman itse, että milloin ja miten lopettaa.
Råmark haluaa kannustaa nuoria, jotka haluavat lopettaa nikotiinituotteiden käytön.
– Lopettamalla nikotiinin, autat itseäsi nyt ja tulevaisuudessa voimaan paremmin. Me emme voi vielä edes tietää, miltä kaikilta haitoilta voitkaan välttyä. Voi tuntua tosi kaukaiselta, mutta jos nyt mietit itseäsi viiden tai vaikka kymmenen vuoden päähän, niin millainen aikuinen haluat olla ja kuuluuko nikotiini elämääsi kaikkine haittoineen?