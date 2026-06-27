



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Alkoholi kuuluu monen kesään, mutta milloin sitä menee liikaa? | MTV Uutiset



Kesällä löytyy monta selitystä juomiselle: "Hälytysmerkkejä" 11:13 Mitkä ovat kesätissuttelun vaaran merkit? Huomenta Suomessa aiheesta keskustelivat Terveystalon päihdelääkäri Harri Seppälä ja Rehab365:n kuntoutuspäällikkö Juha Lantz. Julkaistu 27.06.2026 18:55 Kati Hyttinen Kesällä löytyy monta syytä korkata, mutta alkoholin ei kannata antaa määrittää kesän viettoa liiaksi. Some täyttyy kesällä kippistelykuvista. Poreilevaa kuoharia, helteessä kostuneita kylmiä oluita, värikkäitä drinkkejä, festarimeininkiä, saunan terassi. Lähes 90 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista käyttää alkoholia ainakin jonkin verran. Terveystalon päihdelääkäri ja psykoterapeutti Harri Seppälä kuvaa alkoholia suomalaisen "monitoimityökaluksi". Sen avulla pidetään hauskaa ja rentoudutaan, ja sen rohkaisemana luodaan suhteita ja avaudutaan. Jos alkoholi alkaa kuitenkin määrittää tekemistä liikaa, kannattaa havahtua, hän muistuttaa. Samaa mieltä on vieroitus- ja kuntoutuspalvelu Rehab365:n riippuvuusasiantuntija ja kuntoutuspäällikkö Juha Lantz. – Jos kesäillan viettoon tai terassilla istumiseen liittyy aina alkoholi, pitää havahtua, koska paljon asioita voi tehdä myös ilman alkoholia, Lantz kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa. – Mutta ihmiselle, jolla alkoholi on ottanut jo vähän otetta elämästä, se yleensä alkaa määrittää jo valintoja ja ihmissuhteita. Se hallitsee ajatuksia silloinkin, kun ei juo. Sitä odottaa, milloin pääsee juomaan. Vähän ehkä jopa hakee syitä ja oikeutusta juomiselle. Että no niin, kaunis ilma, lähdetään taas. Rankka työpäivä, pitää vähän rentoutua. Nämä ovat hälytysmerkkejä. Lue myös: Alkoholin tilastoitu kulutus väheni Pidä juomapäiväkirjaa

Harri Seppälä suosittelee alkoholinkäyttöään puntaroivaa tekemään havaintoja omasta juomisestaan.

– Juomapäiväkirja on yksi hyvä konkreettinen työkalu. Panee vain ylös, paljonko tulee juotua ja peilaa sitä siihen, miten oli ajatellut käyttää alkoholia ja onko toteuma sellainen.

– Eikä ole ollenkaan huono asia lähteä konsultoimaankin jotakuta. Puhuu kavereilleen ensin ja puolisolle ja vähän pohdiskelee toisten ihmisten kanssa. Ja käyttää tarvittaessa ammattilaistakin konsulttina pohdiskelemassa, olisiko hyvä tehdä jotakin toisin.

Lantz muistuttaa, että läheisen mukaan ottaminen pohdintaan on hyvä ajatus siinäkin mielessä, että ihmisellä on taipumus selittää asiat itselleen mieluisalla tavalla.

– Kun siinä on joku peili, kenen kanssa reflektoida, yleensä päästään vähän paremmin pureutumaan faktoihin.

Seppälä uskoo ihmisten tietävän intuitiivisesti, mikä heille on hyväksi.

– Jos runsaasti alkoholia käyttää, siitä alkaa usein tulla esiin negatiivisia puolia ja koetut hyödyt jäävät jo jalkoihin. Meidän mielemme on kuitenkin sellainen, että se tuppaa kertomaan meille tarinoita, jotka silottelevat omaa tekemistä, vaikka se ei hyväksi olisikaan.

Alkoholi voi olla jollekulle syy lähteä festivaaleille. Kuvituskuvan ihmiset eivät liity juttuun.Copyright (c) 2023 maxbelchenko/Shutterstock. No use without permission.

Lue myös: Yksi muutos elintavoissa voi tuoda paremmat unet

Kesä voi pelottaa

Lantz kertoo huomanneensa työssään, että addiktiosta kärsiviä tai kärsineitä pelottavat jo etukäteen kesä ja siihen kuuluvat juhlat. Hän kertoo kuulleensa monta kertaa lauseen "ihan hyvin on mennyt, mutta nyt kyllä tuo juhannus pelottaa". Hänen mukaansa se kertoo kesään liitetyistä oletuksista ja odotuksista.

Yksi esimerkki ovat Lantzin mukaan kesäfestivaalit. Monet seurueet vierailevat niissä musiikista välittämättä, ja alkoholi on menossa mukana koko tapahtuman ajan.

Yleistyneet kaupunkifestivaalit korostavat hänen mukaansa ilmiötä entisestään, koska ne tarjoavat vaivattoman viitekehyksen juomisen lisääntymiselle.

Lantz neuvoo tällaisessa tilanteessa etsimään uusia tapoja nauttia elämästä.

– Joutuu välillä menemään vähän epämukavuusalueellekin kokeillakseen, miltä vaikka ne festarit maistuisivat selvin päin. Ja jos tuntuu epämukavalta mennä festareille selvin päin, sekin jo kertoo jotain aika huolestuttavaa suhteesta alkoholiin.

Jäänkö raittiina yksin?

Seppälän mukaan joskus ihminen voi pelätä jäävänsä muutoksessa yksin.

– Saattaa olla, että sosiaalinen piiri, jossa on tottunut olemaan, onkin itse asiassa pyörinyt aika paljon alkoholin ympärillä.

Seppälä kannustaa siitä huolimatta "uhkarohkeastikin" kokeilemaan olla joissain tilanteessa selvin päin.

– Rutiinien rikkominen on oikeastaan välttämätöntä minkä tahansa elämänmuutoksen tekemisessä. Tilanne on sama syömisen, liikkumisen, nukkumisen, kaiken muutoksen kanssa. Ja tokihan, jos ne ihmiset, joiden kanssa on käynyt festareilla tai istunut pitkiä iltoja ja jutellut hyviä asioita, ovat tärkeitä, se varmaan saattaa onnistua myös ilman alkoholia.

Jos ystävät katoavat raittiuden myötä, Lantzin mukaan voi olla syytä arvioida myös suhdetta heihin.

– Kyllä siinä monta kertaa ihmissuhteet tulevat puntariin ja selviää, ketkä ovat todellisia ystäviä ja ketkä niitä, keiden kanssa suhdetta yhdistää vain alkoholi.

Myös ylipäätään ihmisten asenteissa alkoholiin voisi olla parantamisen varaa.

– Ei esimerkiksi kannattaisi tehdä siitä liian suurta asiaa, jos joku seurassa ei juo. Että olkoot sitten juomatta. Tai jos joku juo vähän enemmän, juokoon sitten vähän enemmän, jos se tuottaa hänelle hyvän festarikokemuksen ja sillä hetkellä hyvää elämää, Seppälä kommentoi.

Ihmiset hakevat alkoholista yleensä positiivisia asioita. Kuvituskuva.Copyright (c) 2024 Master1305/Shutterstock. No use without permission.

Mitä on alkoholin oikeinkäyttö?

Seppälän mukaan suurin osa suomalaisista käyttää alkoholia "oikein" vaikka yleensä puhutaan vain alkoholin väärinkäytöstä ja sen haitoista ja vaaroista.

– Suurin osa suomalaisista aikuista sitä käyttää jonkin verran, ja ihmiset hakevat siitä aina jotakin positiivisia asioita. Olennaista on tasapaino ja se, että alkoholin käyttö ei lähde säätelemättömästi käyntiin.

– Kun puhutaan alkoholin positiivisista vaikutuksista, voidaan päästä vähän enemmän ytimeen: Että no, minkä takia minun pitää käyttää tätä alkoholia? Miksi tämä on minulle tärkeä asia? Lantz kommentoi.

Lantzin mukaan alkoholi voi hyvin kuulua kesään, jos se tuottaa iloa, mutta sen ei pidä olla pääasia.

– Se tulee vasta listan loppupäässä. Ihmiset ja kaikki tekeminen tulevat ennen sitä, Lantz summaa.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!