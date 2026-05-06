Iranin ilmaiskut Persianlahden alueella ovat tuhonneet tai vaurioittaneet Yhdysvaltojen sotakalustoa ja tukikohtia huomattavasti laajemmin kuin on kerrottu julkisuuteen.
Iran on onnistunut tuhoamaan USA:n sotakalustoa paljon kerrottua enemmän. Asia käy ilmi Washington Postin tekemästä satelliittikuva-analyysista.
Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Yhdysvallat näyttää aliarvioineen Iranin iskukyvyn.
Heidän mukaansa tuholla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta Yhdysvaltojen kykyyn käydä sotaa Iranissa.