Jenni Ahokas ei suunnitellut ryhtyvänsä yrittäjäksi. Yksi havainto korealaisesta kosmetiikasta ja rohkea päätös jalostaa omaa ideaa riittivät käynnistämään menestyvän kasvutarinan.

Vuoden nuoreksi yrittäjäksi 2025 valittu Jenni Ahokas päätyi alalle, jolle hän ei alun perin aikonut. Taustalla ei ollut pitkään hiottu liikeidea, vaan yhdistelmä sattumaa, havaintokykyä ja valmiutta tarttua tilaisuuteen.

Tunnustus tuntuu Ahokkaasta erityiseltä juuri siksi, mistä se tuli.

– Se on ehdottomasti hieno kunnianosoitus. Yrittäjät ovat valinneet minut voittajaksi, eikä kyse ole mistään yleisöäänestyksestä, Ahokas sanoo Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa.

Ahokkaan tie yrittäjäksi kulki korealaisen kosmetiikan kautta, johon hän tutustui alun perin tuttavan kautta. Kiinnostus kasvoi nopeasti kokeiluksi ja lopulta liiketoiminnaksi.

– Minusta ei pitänyt koskaan tulla yrittäjä. Ajattelin aluksi vain pientä verkkokauppaa, Ahokas sanoo.

Keskeisin käänne oli Ahokkaan tunnistama rako kosmetiikkamarkkinoilla: edullinen, nuorille suunnattu ja erottuva brändi puuttui marketeista. Kun sopivaa vaihtoehtoa ei löytynyt valmiina, ratkaisu oli rakentaa sellainen itse.

Korealainen kosmetiikka on kokonainen filosofia

Ahokkaan mukaan korealaisen kosmetiikan vetovoima ei perustu vain yksittäisiin tuotteisiin, vaan koko filosofiaan.

– Korealaisessa kosmetiikassa käytetään paljon sellaisia ainesosia, joita ei länsimaissa ole nähty. Esimerkiksi etanan limaa sisältävät tuotteet olivat jotain täysin uutta, Ahokas mainitsee.

Keskeistä on myös ennaltaehkäisevä ajattelu ja rutiinien opettelu varhain.

– Korealaisilla on jo lapsesta asti ihonhoitorutiinit. Siellä opetellaan ihon puhdistaminen ja aurinkovoiteen käyttö tosi varhain.

Idea myytiin ennen kuin sitä oli olemassa

Ahokkaan yrittäjätarinan ehkä poikkeuksellisin vaihe liittyy siihen, miten liiketoiminta käynnistyi. Hän päätti testata kysyntää suoraan kauppaketjujen kanssa. Kun kiinnostus osoittautui todelliseksi, tilanne muuttui nopeasti konkreettiseksi tekemiseksi.