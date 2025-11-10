



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Palkittu Almada Label perustettiin keskellä koronaa – näin kivinen oli alku Alexa Dagmar perusti liikekumppaninsa kanssa muotiyritys Almada Label viisi vuotta sitten. MTV Julkaistu 10.11.2025 19:51 Valtteri Kykkänen valtteri.kykkanen@mtv.fi Inka Korhonen inka.korhonen@mtv.fi Lopettaneiden vaateyritysten määrä on ollut kasvussa viime vuosina Suomessa. Etujärjestön mukaan taustalla vaikuttaa varsinkin pikamuodin suosio. Korona-aikana aloittanut suomalaisbrändi luottaa markkinoinnissa sosiaaliseen mediaan. Alexa Dagmarin ja Linda Juholan perustama Almada Label on ollut yksi 2020-luvun menestystarinoista Suomen muotialalla. Äskettäin yritys palkittiin 10 000 euron suuruisella Textile & Fashion Awardilla, joka on alan suurin yksittäinen tunnustuspalkinto Suomessa. Olosuhteet yrityksen perustamiselle viisi vuotta sitten olivat vähintäänkin haastavat koronapandemian keskellä. Kiirettä oli myös henkilökohtaisessa elämässä. – Minä ja liikekumppanini olimme molemmat raskaana samaan aikaan. Olin itse synnyttämässä, kun yritykselle oli tulossa ensimmäinen kuorma. – Ensimmäisen vuoden aikana tuli useaan otteeseen tunne, että mitä tästä tulee. Luotto omaan tekemiseen oli kuitenkin kova ja uskoimme sen kantavan hedelmää pitkällä tähtäimellä, Alexa Dagmar muistelee MTV Uutisille. Tuotteet huipputavarataloihin Yksi alkuvaiheen haasteista oli löytää tehdas, jonka työnjälkeen perustajat olisivat olleet tyytyväisiä.





Lopulta sellainen löytyi Portugalista. Myös jälleenmyynnissä tarvittavia agentteja löytyy alalta ”laidasta laitaan”, kertoo Dagmar.

Sittemmin Almada Labelin tuotteet ovat päässeet muun muassa Harrodsin, Le Bon Marchén ja Printempsin kaltaisten liikkeiden hyllyille.

Dagmarin mukaan yksi käännekohta oli ilmiöksi noussut pooloneule, joka myytiin aina loppuun muutamassa minuutissa sen jälkeen, kun sitä oli tullut varastoon lisää.

– Silloin tuli ensimmäisen kerran tunne, että ehkä tässä onkin jotain järkeä. Että ihmiset tykkäävät siitä, mitä me teemme.

Some keskiössä markkinoinnissa

Sekä Dagmarin että Juholan tausta on digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaalisen median vaikuttamisessa. Heti alusta alkaen oli selvää, että yritys tavoittelee menestystä ulkomailta.

Huomion saaminen ja uusien asiakkaiden hankkiminen ei enää vaadi samalla tavalla massiivista omaa osastoa alan suurimmilla messuilla, kuten vielä parikymmentä vuotta sitten.

– Ajat ovat muuttuneet myös positiiviselta kannalta, että mahdollisuuksia on paljon enemmän.

– Jos ketterästi osaa käyttää esimerkiksi sosiaalista mediaa, tai voi palkata jonkun, joka sen taitaa, niin pystyy tosi hyvin löytämään asiakaskuntaa ja yleisöä Suomen rajojen ulkopuoleltakin.

Tunnettuja brändejä kaatunut

Ivalo, Papu, Samuji. Siinä vain muutama suomalainen vaatebrändi, jotka ovat tämän vuoden aikana laittaneet lapun luukulle. Lisäksi julkisuudessa on kerrottu muun muassa Billebeinon hakeutumisesta yrityssaneeraukseen.

Alan etujärjestö Suomen Tekstiili & Muoti ry:n mukaan viime vuonna vaatteita valmistavia yrityksiä lopetti Suomessa kaikkiaan 330.

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta, jolloin niitä oli 186. Heikko kotimainen kysyntä on tällä hetkellä suurin este kasvulle.

Asiantuntija Ville Salonen Suomen Tekstiili & Muoti ry:stä sanoo rahankäyttötilastojen kuitenkin osoittavan, että rahaa käytetään yhä enemmän muotiin.

– Selkeänä yhtenä syynä nousee se, että viime vuonna tekstiili- ja muotialan osalta ultrapikamuotia tilattiin 10 miljoonaa pakettia Suomeen ja ennuste tälle vuodelle näyttää, että se saattaa jopa kaksinkertaistua.