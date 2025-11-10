Lopettaneiden vaateyritysten määrä on ollut kasvussa viime vuosina Suomessa. Etujärjestön mukaan taustalla vaikuttaa varsinkin pikamuodin suosio. Korona-aikana aloittanut suomalaisbrändi luottaa markkinoinnissa sosiaaliseen mediaan.
Alexa Dagmarin ja Linda Juholan perustama Almada Label on ollut yksi 2020-luvun menestystarinoista Suomen muotialalla. Äskettäin yritys palkittiin 10 000 euron suuruisella Textile & Fashion Awardilla, joka on alan suurin yksittäinen tunnustuspalkinto Suomessa.
Olosuhteet yrityksen perustamiselle viisi vuotta sitten olivat vähintäänkin haastavat koronapandemian keskellä.
Kiirettä oli myös henkilökohtaisessa elämässä.
– Minä ja liikekumppanini olimme molemmat raskaana samaan aikaan. Olin itse synnyttämässä, kun yritykselle oli tulossa ensimmäinen kuorma.
– Ensimmäisen vuoden aikana tuli useaan otteeseen tunne, että mitä tästä tulee. Luotto omaan tekemiseen oli kuitenkin kova ja uskoimme sen kantavan hedelmää pitkällä tähtäimellä, Alexa Dagmar muistelee MTV Uutisille.
Tuotteet huipputavarataloihin
Yksi alkuvaiheen haasteista oli löytää tehdas, jonka työnjälkeen perustajat olisivat olleet tyytyväisiä.