– Jos kävelee joka päivä kymmenen minuuttia, se on yli 60 tuntia vuodessa. Siis joka päivä, ei vain silloin, kun tekee mieli, Witick sanoo.

– Oikeasti kukaan meistä ei ole motivoitunut, vaan motivaatio syntyy siitä, että teet vähän. Sitten huomaat, kun keho herää. Siitä tulee tottumus, tanssipedagogi, jooga- ja pilatesopettaja Fatima Witick sanoo Huomenta Suomessa .

– Minä en ole koskaan kävellyt vain kymmenen minuuttia, vaikka olen ollut tosi suupielet alaspäin ja ei ole huvittanut. Huomaan, että kävelen 20 minuuttia, koska kymmenen minuutin jälkeen siitä tulee niin hyvä olo, että jatkan vähän, Witick kuvailee.