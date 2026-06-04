Kenenkään ei tarvitse olla "motivoitunut treenaaja" liikkuakseen.
Moni ajattelee, että liikunnaksi lasketaan vain vähintään tunnin hikitreeni. Tästä ajattelumallista kannattaa opetella eroon.
– Oikeasti kukaan meistä ei ole motivoitunut, vaan motivaatio syntyy siitä, että teet vähän. Sitten huomaat, kun keho herää. Siitä tulee tottumus, tanssipedagogi, jooga- ja pilatesopettaja Fatima Witick sanoo Huomenta Suomessa.
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Witick kehottaa esimerkiksi lähtemään päivittäin lyhyelle kävelylenkille.
– Jos ajattelet, että kymmenen minuuttia riittää, se saa sinut ovesta ulos.
– Jos kävelee joka päivä kymmenen minuuttia, se on yli 60 tuntia vuodessa. Siis joka päivä, ei vain silloin, kun tekee mieli, Witick sanoo.
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Niinkin voi käydä, että liikunnan tuoma hyvä olo vie mennessään. Witick antaa omakohtaisen esimerkin.