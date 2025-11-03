Kiertotalous kasvaa vauhdilla ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös yritystoimintaan. Meillä Suomessa kuitenkin uusia kiertotalouteen perustuvia kuluttajapalveluja ja liiketoimintamalleja on syntynyt melko vähän. Business Finland patistaakin pieniä ja keskisuuria yrityksiä kehittämään uusia kiertotalouden ratkaisuja.

Renow-kiertotalousfirma myy verkkokaupan palautustuotteita ja suoraan kuluttajilta ostettuja tuotteita verkkokaupassaan. Tuotteiden edullinen hinta perustuu muun muassa kuljetusten vähentämiseen.

– Meillä tuotteet päätyvät heti myyntiin eli ne käsitellään paikallisessa varastossa kumppanin toimesta. Ei tule ylimääräisiä siirtoja keskusvarastolle. Meidän tavoite on yhdistää mahdollisimman saumattomasti kiertotaloustuotteiden kysyntä ja tarjonta ja me pyritään poistamaan tästä prosessista manuaalisia vaiheita teknologian avulla. Arvoketju on lyhyempi ja pystymme myymään tuotteita kuluttajille huomattavan paljon halvemmin kuin perinteisessä mallissa, selittää Renown toimitusjohtaja Kalle Koutajoki yrityksen liikeideaa.

Business Finland on rahoittanut Renown tuotekehitystä ja rahoittaisi mielellään muitakin kiertotalouden palveluja kuluttajille tarjoavia yritysideoita.

– Olemme rahoittaneet 200 miljoonalla kiertotaloutta vuosina 2023-24, mutta siitä kuluttajabrändien osuus on ollut vain muutama prosentti, huomauttaa Business Finlandin kuluttajaliiketoiminnan asiantuntija Anne Rahikainen.

Kasvu vaatii laajentumista Suomen ulkopuolelle

Maailman satojen miljardien eurojen arvoisella kiertotalousmarkkinalla olisi tilaa myös suomalaisyrityksille. Liettualaisen Vintedin menestystarina osoittaa, että pienestäkin maasta voi ponnistaa kansainväliseen menestykseen.