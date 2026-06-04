Kiteellä tehty havainto karhusta.
Itä-Suomen poliisi varoittaa karhusta Kiteellä. Varoitustiedote on annettu myös 112 Suomi -sovelluksessa.
Poliisi kertoo saaneensa keskiviikona 3. kesäkuuta karhuhavainnon Kiteen taajaman läheisyydessä.
Poliisi kertoo hälyttäneensä Keski-Karjalan riistanhoitoyhdistyksen suurristivirka -apuhenkilöitä apuun.
Poliisin mukaan havainto tehtiin karhusta, joka oli kääntynyt Kiteen keskustan suuntaan. Havainnon jälkeen karhu poistui mahdollisesti pohjoiseen.
Poliisi pyytää karhuhavainnot hätäkeskukseen 112.