Love Island -Peppiina jakoi videon kohtaamisestaan Jesse Puljujärven kanssa.
Tuoreella Love Island Suomi -kaudella mukana oleva Peppiina yllätti someseuraajansa tuoreella videollaan. Peppiina on saanut somessa kommentteja, joiden mukaan hän näyttää jääkiekkoilija Jesse Puljujärveltä.
– Iso kiitos pitkäjänteisestä työstä kommenttikentässä. Teidän manifestointi tuotti vihdoin tulosta = Puljun ja Peppiinan ensikohtaaminen, hän kirjoittaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Peppiinan julkaisemalla videolla kaksikko heittää ylävitoset Puljujärven kanssa.
– Kadonneet kaksoset löysivät toisensa, hän kirjoittaa.
Peppiina asteli Love Island Suomi -villaan ensimmäisten joukossa.MTV Oy / Jukka Alasaari
Love Island -tähden kaksi videota ovat saaneet yli miljoona näyttökertaa. Kommenteissa seuraajat hehkuttavat videoita.
– Nyt kyllä rakastan tätä duoa, eräs kirjoittaa.