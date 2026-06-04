Onnettomuus tapahtui asuinalueen suojatiellä.
Turun Varissuolla tapahtui keskiviikkoiltana vakava onnettomuus, jossa bussi törmäsi alle kouluikäiseen lapseen.
Lapsi kuoli onnettomuuspaikalle.
Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä suojatiellä iltakahdeksan jälkeen. Poliisi tiedotti asiasta vasta tänään aamulla.
Turma tapahtui Turun Varissuolla, Littoistentien ja Karvataskunkadun risteyksessä.MTV Uutiset
Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyntutkinnan lisäksi törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisensa ja törkeänä kuolemantuottamuksena.
Epäilty on bussia kuljettanut henkilö.
Lounais-Suomen poliisi ei kommentoinut tapauksen yksityiskohtia MTV Uutisille.
Bussiyhtiön toimitusjohtaja: Kuljettaja ei huomannut lasta
Onnettomuusbussia liikennöi bussiyhtiö Nobina.
Nobinan toimitusjohtaja Topi Simola kertoo MTV Uutisille, että linja-auton kuljettaja ei huomannut suojatiellä pyörällä liikkuvaa pientä lasta.
Simola kertoo, että onnettomuushetkellä linja-autossa ei ollut mitään vikoja ja se oli huollettu huolto-ohjelman mukaisesti.
– Ei epäillä, että autossa olisi ollut jotain vikaa, Simola sanoo.
Simola kertoo kuljettajan palanneen eilen työvuoroon vapaapäiviltä. Hänen mukaansa kuljettaja on ohjattu kriisiavun piiriin.
– Hän on luonnollisesti poissa tolaltaan tapahtuneen jälkeen, Simola kertoo.
Simola kertoo, että kuljettaja ei palaa liikenteeseen ennen kuin tapahtumat on selvitetty.
Uutista päivitetty 4.6. kello 10.07: Lisätty Nobinan toimitusjohtajan kommentit.