Libanonissa on noin 165 suomalaista rauhanturvaajaa.
Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa lähellä Marjayounia. Asiasta kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio Unifil viestipalvelu Telegramissa.
Kuolleen rauhanturvaajan kansalaisuuden vahvisti Serbian puolustusministeriö.
Unifilin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin kranaatinheittimellä. Vakavimmin haavoittunut rauhanturvaaja kuljetettiin sairaalahoitoon Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin, jossa hän myöhemmin kuoli vammoihinsa.
Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Puolustusvoimien mukaan suomalaiset eivät toimi alueella, jossa välikohtaus tapahtui.
4.6. kello 13.13. Artikkelia päivitetty kauttaaltaan.