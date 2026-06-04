Helteinen sää vaihtuu sateisiin viikonloppuna.

Loppuviikosta saadaan nauttia jopa helteisestä säästä, ennen viikonlopun sateita, kertoo MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen. Samalla hän varoittaa korkeista UV-säteilyistä.

– Jos lähtee ulkoilemaan, niin siellä voi olla vähän elämyksellistä säätä tulossa, Salminen naurahtaa.

Matalapaine saapuu lännestä perjantaina. Se tietää sadekuuroja ja mahdollisia ukkosia.

– Lauantaina ja sunnuntaina tuo matalapaineen sade olisi ihan kunnolla tulossa.

Salminen väläyttää toiveikkaana, että kaikista rankimmat sateet jäisivät Ruotsin puolelle.

Salminen pitää kuitenkin mahdollisena, että lounaisosassa maata saatetaan saada jopa 50 millimetrin sadekertymiä ja Länsi- ja Etelä-Suomessakin vettä saataisiin noin 20 millimetriä.

– Lisäksi on sade- ja ukkoskuuroja liikkeellä, niin niissä voi olla kymmeniä millimetrejä ihan yksittäisissä sateissa.

Salminen lohduttaa, että maan itä- ja pohjoisosissa saatetaan säilyä kuivin jaloin, mutta huomauttaa, että maasto on hyvin kuivaa. Salmisen mukaan maastopalovaroituksia on annettu esimerkiksi etelä- ja länsiosiin maata, mutta maasto kuivahtaa myös Lapissa.

– Jos ei siellä sadetta ala tulemaan, niin kyllä se kuivaksi rupsahtaa.