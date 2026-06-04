Ohjaaja vetää vuoden 1975 elokuvan pois jakelusta kiistanalaisen kohtauksen vuoksi.
Saksalaisohjaaja Wim Wenders ilmoitti poistavansa vuoden 1975 Väärä liike -elokuvansa julkaisusta. Wenders sanoi Instagram-päivityksessään, että elokuva vedetään "kaikista nykyisistä jakelu- ja esitystavoista". Suoratoistopalveluita, televisioyhtiöitä ja jakelukumppaneita kehotetaan estämään elokuvan julkinen saatavuus.
Tuolloin 13-vuotias Nastassja Kinski nähdään elokuvassa yläosattomissa. Kinski kertoi viime kuussa saksalaislehden haastattelussa pyytäneensä Wendersiä jo vuosien ajan muuttamaan elokuvaa ja poistamaan kohtauksen.
– Se oli ensimmäinen elokuvani, hän oli ensimmäinen ohjaajani, eikä hän suojellut minua, Kinski kommentoi tuolloin Sueddeutsche Zeitung -lehdelle.
Wenders pyytää päivityksessään anteeksi näyttelijältä.
Win Wenders 29. toukokuuta.Copyright Notice: Copyright (c) 2026 Splash News. No use without permission.
Wendersin mukaan viime päivien kommentit ja keskustelut ovat saaneet hänet ymmärtämään paremmin tuon ajan tapahtumia.
– Yhteiskuntamme on löydettävä sopivia tapoja käsitellä 1900-luvun kiistanalaisia elokuvateoksia ja kohdata uusia oppimisprosesseja sekä elokuvataidetta koskevia osallistavia näkökulmia, hän kirjoitti.