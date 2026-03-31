



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Laskevatko harhaluulot lajitteluintoa? Suomalaisilla hurjasti petrattavaa muovin kierrätyksessä

Muovin kierrättäminen tuntuu monessa kodissa hankalalta ja suomalaisilla olisikin petrattavaa muovinkierrättämisen kanssa, kertoo HSY. HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti kertoo, että suomalaisilla olisi parannettavaa muovinlajittelussa. Muovipakkausjätettä syntyy paljon, mutta keräykseen päätyy vain murto-osa. – Sanotaan, että kymmenestä muovipakkausjätteestä vain kolme päätyy muovinkeräysastiaan, Partti paljastaa Huomenta Suomessa. Lue myös: Teetkö sinäkin tämän virheen roskiksella? HSY varoittaa muovimokasta Korjausliike on hänen mukaansa varsin yksinkertainen. – Yksinkertaisesti laittamalla tyhjä muovipakkaus muovipakkauskeräykseen. Se on perussääntö, ei sen ihmeellisempää, Partti summaa. Lue myös: Vanhan elektroniikan kevätsiivous: Mitä tehdä laatikossa lojuville rahanarvoisille laitteille? Tyhjä ja kaavittu riittää Muovinlajitteluun liittyy joitakin harhaluuloja, jotka saattavat laskea lajitteluintoa. Ruokaa sisältäneitä muovipakkauksia ei esimerkiksi tarvitse tiskata ja pestä putipuhtaiksi ennen kierrätykseen laittamista.

Jos pakkaus on tyhjennetty ja kaavittu, se kelpaa keräykseen. Ei siis haittaa, vaikka astian pohjalle olisi jäänyt hiukan rasvaa tai kastikejäämiä.

Moni pelkää, että erilaiset kastike- ja ruokajäämät aiheuttavat homehtumisriskin.

– Silloin sen voi laittaa sekajätteeseen tai pyyhkäistä talouspaperilla ja talouspaperi biojätteeseen, Partti neuvoo.

Lajitteletko muovipakkaukset oikein?

Lajitteletko muovipakkaukset oikein? Tarkista tästä kolme tärkeää vinkkiä oikeaoppiseen kierrätykseen.

Älä tunge roskia pullon sisään

Yksi yleinen virhe on tunkea muovipusseja tai muuta pientä muovia esimerkiksi pullon sisään. Kikka säästää ehkä tilaa, mutta todellisuudessa siitä ei ole mitään hyötyä.

Partti kertoo, että jätteidenkäsittelylaitoksella pullo tunnistetaan, mutta sen sisällä olevat eri muovit voivat päätyä väärään paikkaan lajittelussa. Se laskee kierrätettävän materiaalin laatua.

Entä miten kosmetiikka- ja pesuainepullot tai patterilliset muovilelut kuuluvat lajitella? Katso jutun yllä olevalta videolta vinkit oikeaoppiseen muovinlajitteluun.

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

