Muovin kierrättäminen tuntuu monessa kodissa hankalalta ja suomalaisilla olisikin petrattavaa muovinkierrättämisen kanssa, kertoo HSY.
HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti kertoo, että suomalaisilla olisi parannettavaa muovinlajittelussa. Muovipakkausjätettä syntyy paljon, mutta keräykseen päätyy vain murto-osa.
– Sanotaan, että kymmenestä muovipakkausjätteestä vain kolme päätyy muovinkeräysastiaan, Partti paljastaa Huomenta Suomessa.
Korjausliike on hänen mukaansa varsin yksinkertainen.
– Yksinkertaisesti laittamalla tyhjä muovipakkaus muovipakkauskeräykseen. Se on perussääntö, ei sen ihmeellisempää, Partti summaa.
Tyhjä ja kaavittu riittää
Muovinlajitteluun liittyy joitakin harhaluuloja, jotka saattavat laskea lajitteluintoa. Ruokaa sisältäneitä muovipakkauksia ei esimerkiksi tarvitse tiskata ja pestä putipuhtaiksi ennen kierrätykseen laittamista.