Jenni Alexandrova perusti Toni Lähteen kanssa ravintolan kolmen kuukauden seurustelun jälkeen: "Todella hyvä testi"

Radiojuontaja Jenni Alexandrova perusti yhdessä kumppaninsa Toni Lähteen kanssa jo toisen ravintolan tänä kesänä. Rajaa työn ja parisuhteen välille on ollut hankalaa vetää.

Radiojuontajana tunnettu Jenni Alexandrova nostaa kesän kohokohdakseen Turun, sillä hänen kumppaninsa brändistrategi ja Diili-ohjelmasta tuttu Toni Lähde on sieltä kotoisin, ja he viettivät kaupungissa kesällä paljon aikaa.

– Innostuimme niin paljon, että menimme jopa katsomaan sieltä asuntoa. Meistä voisi tulla kakkoskotiturkulaisia. Se on jäänyt ajatuksiin kytemään, ja lähettelemme toisillemme linkkejä asunnoista. En tiedä, onko meillä sellaiseen rahaa, mutta haaveileminen on ihanaa, Alexandrova kertoi MTV Uutisille Rue Madame Brasserien kutsuvierasavajaisissa.

Alexandrova tekee myös töitä kumppaninsa kanssa. Heillä oli aiemmin Fiskarsissa yhteinen Waldemar-pizzeria, ja tänä kesänä avattiin Slice Slice Baby -pizzabaari Helsingin Kasarmitorin Superterassille.

Slice Slice Baby sai tuulta purjeisiin, kun hyvät kelit vihdoin alkoivat. Alkukesä oli Alexandrovan mukaan enemmän kuin haastava.

– Tämä on koko ajan oppimatkaa yrittäjyyteen ja siihen, mitä kaikkea voi sattua. Olen todella kiitollinen siitä, että säät muuttuivat. Koska muuten voisimme olla pulassa, Alexandrova pohtii.

Toni Lähde on tuttu Diili-ohjelmasta.

Lähteen kanssa työskentelyä hän pitää inspiroivana, ihanana ja todella opettavaista.

– Kaikesta pitää puhua todella paljon, koska kaikessa on parisuhde pohjalla. Mutta suosittelen kaikille. Mehän olimme olleet kolme kuukautta yhdessä, kun perustimme ensimmäisen yhteisen ravintolan. Se on myös todella hyvä testi, Alexandrova kertoi.

– Jos olisimme parikymmentä vuotta myöhemmin tehneet tämän moovin, niin en tiedä, mikä olisi ollut lopputulos. Mutta näillä tiedoilla, taidoilla ja mentaliteetilla oli hyvä hetki sille, hän jatkoi.

Rajaa parisuhteen ja työasioiden välille on ollut vaikeaa vetää. Alexandrova tunnustaa olevansa rajanvedon suhteen huonompi ja saattaa saunassakin huikata työsähköpostista.

– Olen halki, poikki ja pinoon -tyyppi ja saman tien kaikki tiedot, ja Toni ajattelee, ettei se asia sieltä mihinkään häviä.

Syksy tuo merkittävän työprojektin ja pojan lukion aloituksen

Isoin oppi, jonka Alexandrova on saanut ravintolayrittäjyyden kautta, on kontaktien tärkeys ja se, että osaa päästää omista mielipiteistään irti.

– Ja luottaa siihen, että joku ihminen, joka tuntee alan paremmin kuin sinä, tietää, mitä tehdä. Oli alusta lähtien todella selkeää, että ravintolamme muodostuvat niin, että meillä on tietyn alan asiantuntijat ja luotamme toisiimme sataprosenttisesti. Emme kyseenalaista toistemme päätöksiä.

Alexandrova kokee olevansa aika napakka ja monessa asiassa myös päällepäsmäri, joten hänestä on ollut ihanaa luovuttaa ohjat sille, joka tietää aiheesta paremmin.

Hän koki ammatillisesti polkeneensa hetken paikoillaan ja odotti, milloin pääsee toteuttamaan itseään. Syksy tuokin mukanaan toimittajan työhön liittyvän projektin, joka on hyvin Alexandrovan näköinen.

– Ei se ole mikään maailman isoin juttu, mutta minulle se on ihanaa. Olen itse sen ideoinut, tuottanut, käsikirjoittanut ja ohjannut. Saan kertoa siitä enemmän muutaman viikon kuluttua.

Toisen merkittävän tuulahduksen syksyyn toi Alexandrovan pojan lukion aloitus. Äiti on kokenut jännittävänsä enemmän kuin jälkikasvunsa.

– Hän vietti elämänsä kesää, ja minä odotin kotona, milloin avain käy ovessa ja voin alkaa nukkua. Tämä on muistutus itselle, että kun aika menee niin nopeasti, niin pitää tehdä ja antaa mahdollisuus epäonnistumiselle työn puolesta. Pitää ottaa riskejä, Alexandrova muistutti.