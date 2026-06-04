Pelastustiedottamisen heikentäminen vaarantaa avoimen yhteiskunnan ja luo tilaa disinformaatiolle, sanoo Päätoimittajien yhdistys.

Päätoimittajien yhdistys (PTY) vastustaa jyrkästi sisäministeriön kaavailemaa uudistusta, joka lakkauttaisi pelastuslaitosten automaattisen hälytystiedon välityksen (Petomedia-järjestelmän) ja korvaisi sen aiempaa harkinnanvaraisemmalla tiedottamisella. Suunniteltu muutos uhkaa suomalaisen yhteiskunnan avoimuutta, kansalaisten tiedonsaantia ja median mahdollisuuksia toimia viranomaistoiminnan valvojana.

Nykyinen parikymmentä vuotta sitten laajapohjaisessa yhteistyössä median kanssa rakennettu järjestelmä on toiminut tehokkaasti. Nyt ministeriö on valmistelemassa suunnanmuutosta pimennossa, sillä mediaa ei ole tällä kertaa kuultu valmistelussa lainkaan.

Turvallisuusympäristö vaatii avoimuutta, ei salailua

Sisäministeriö on viitannut muutostarpeen perusteluissa muuttuneeseen turvallisuusympäristöön. PTY painottaa, että kiristynyttä turvallisuustilannetta ei voi käyttää yleisperusteluna tiedon saatavuuden heikentämiseen.

Päinvastoin: nykyisessä maailmantilanteessa luotettavan viranomaistiedon merkitys korostuu. Jos virallinen ja avoin tiedonkulku arjen onnettomuuksista ja pelastustehtävistä katkaistaan, syntynyt tyhjiö täyttyy nopeasti sosiaalisessa mediassa leviävistä villeistä huhuista, spekulaatioista ja tahallisesta disinformaatiosta. Tämä heikentää kansalaisten turvallisuudentunnetta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Avoimuus ja nopea faktojen saanti ovat parasta lääkettä hybridiuhkia ja epävarmuutta vastaan toisin kuin tiedon pimittäminen, joka toimii juuri päinvastoin.

Ontuvat perustelut yksityisyyden suojasta

Myös ministeriön vetoaminen yksityisyyden suojan parantamiseen on ontuva ja tarpeeton perustelu, sillä nykyinen järjestelmä huomioi tietosuojan jo nyt erittäin tarkasti. Yksityisyyden kannalta herkät tehtävät, kuten sairaankuljetukset ja poliisiasiat, suodatetaan automaattisesti kokonaan pois. Vain yleisesti merkittävät tapahtumat (kuten tulipalot ja ympäristövahingot) näkyvät, ja niistäkin on valmiiksi poistettu tarkat osoitetiedot. Nykyinen malli siis suojaa yksilöä tehokkaasti ilman, että yhteiskunnallista kokonaiskuvaa tarvitsee pimentää.