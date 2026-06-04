Israel ja Libanon olivat juuri ilmoittaneet aselevosta.

Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan Israel on jatkanut iskujaan Libanonin eteläosiin torstaiaamuna. Vain tunteja aiemmin Israel ja Libanon olivat ilmoittaneet aselevon jatkamisesta Washingtonissa päättyneiden neuvotteluiden jälkeen.



NNA:n mukaan Israel käytti iskuihin lennokeita ja ainakin yksi isku on aiheuttanut uhreja.



Israel ja Libanon solmivat alkujaan huhtikuussa aselevon. Israel ja Libanonissa toimiva ääriliike Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet iskujaan.

Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben Gvir kritisoi voimakkaasti Israelin ja Libanonin Washingtonissa solmimaa aselevon jatkoa. Hän pitää sitä vakavana virheenä.



Ben Gvir kirjoittaa viestipalvelu X:ssä lisäksi, että neuvonantajien haaveet vetävät pääministeri Benjamin Netanjahua vääriin päätöksiin.



Israel ja Libanon solmivat alkujaan huhtikuussa aselevon. Aselevon täytäntöönpano edellyttää Iranin tukeman Hizbollahin tulituksen lopettamista.

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