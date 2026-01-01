Vaasassa sijaitseva yritys on menestyvä reliikki, vaikka kaiken järjen mukaan sen ei pitäisi olla.

Painotuotteisiin keskittyvän UPC Print -yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja Sture Udd kuvailee itsekin alaa auringonlaskun alaksi. Toimitusjohtajan mukaan alalla oli parikymmentä vuotta sitten vielä 19 toimijaa.

– Nyt jäljellä on vain kaksi, Udd kertoo.

Painotoiminta alkoi vuonna 1973. Toiminta alkoi yhdellä laitteella äidin kellaritiloista, mutta kokeilun ja erehdyksen kautta toiminta laajeni. Painokoneita haettiin Euroopasta, eikä osaamista tai tuntemusta vielä ollut.

– Ei ollut ketään, joka olisi opettanut ja piti vain kokeilla itse, Udd kuvailee aloittamisvuosia.

Neuvostoliiton kaatuminen toi konkurssin

1990-luvulle tultaessa kauppa kukoisti ja asiakkaita oli etenkin Suomessa, Pohjolassa sekä entisessä Neuvostoliitossa. Kaikki kulminoitui vuoden 1991 elokuuhun, jolloin valta kaapattiin ja vanhoilliset kommunistit syöksivät Mihail Gorbatšovin vallasta. Vallankaappaus kuitenkin epäonnistui ja tapahtumat johtivat Neuvostoliiton hajoamiseen.

Uddin yrityksellä oli paljon vientiä silloiseen naapurimaahan ja oli vain viikoista kiinni, olisivatko rahat ehtineet tulla.

Asian ytimessä.doc: Pohjanmaan pohatta Vaatimaton mies miljoonien takana. Miten kommunismista ponnistanut duunarin poika rakensi ympärilleen miljoonabisnekset? 26:05 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

– Ajattelin, että tämähän voi onnistua. Pari viikkoa tuli liian myöhään, kun Moskovassa elokuussa juntta otti vallan ja kaikki meni seis.

Menetetty summa olisi nykyrahassa mitattuna 40 miljoonaa euroa.

– Mikäli päätös olisi tullut pari viikkoa aikaisemmin, aika iso summa olisi tullut.

Udd kertoo keskustelleensa pankkien kanssa velan takaisinmaksusta, ja uudelleenjärjestelyn jälkeen hänelle jäi pieni summa, jolla painotoiminta oli mahdollista käynnistää uudelleen.

Vierivä kivi ei sammaloidu

71-vuotiaan miehen yrityksellä menee jälleen hyvin. Liikevaihtoa UPC konsultointi -yrityksellä oli vuonna 2024 yli 22 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 1,8 miljoonaa euroa.

Painokoneet pyörivät pitkälti myös vihreällä energialla ja hallirakennusten katto on täytetty aurinkopaneeleilla. Myös painotekniikkaa on kehitetty siten, että sen kuormittavuus ympäristölle on mahdollisimman vähäistä.

Asian ytimessä -dokumentissa Udd kertoo kasvaneensa perheessä, joka kannatti kommunismia. Dokumentissa Udd avaa, kuinka aate yhä näkyy menestyneen miehen elämässä. – Kunnioitusta tietoon, siihen kasvatus perustui hyvin paljon. Tieto ja sen levittäminen näkyvät etenkin Uddin rahoittamassa Wasa Innovation Centerissä, joka on Vaasassa toimiva yrityskeskittymä ja ajatushautomo.

Uransa aikana Udd on kuullut lukuisia kertoja talousoppineilta, mitä kannattaisi tehdä tai mikä olisi järkevää.

Hän on kuitenkin aina halunnut tehdä sitä, mikä on innostanut ja saa ajatukset hyrräämään.

Elämässä tärkeintä on työ

Ikä ei miestä suinkaan hidasta, sillä katse on kiinnittynyt jo seuraaviin haasteisiin ja uusiin ideoihin. Eurooppa ei pelikenttänä ole enää riittävä ja katse on suunnattu Uddin mukaan sinne, missä on todellista kasvua.

– Nyt meillä tulee uusi vaihe, jolloin meidän täytyy kilpailla aasialaisesta tasosta, ei pelkästään kiinalaisten, vietnamilaisten tai intialaisten. Ja ne tulevat vauhdilla.

Mies ei olekaan koskaan karsastanut työtä, ja vapaa-aikansakin hän käyttää töissä ongelmia ratkoen.

– Henkilökohtainen kokemus on, ettei elämässä ole mitään niin tärkeää kuin työ, Sture sanoo.