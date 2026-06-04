Jose Mourinho palaa Real Madridin päävalmentajaksi, jos Florentino Perez voittaa seuran puheenjohtajavaalit sunnuntaina, istuva puheenjohtaja lupaa.

Perez, 79, on toiminut Real Madridin johtajana vuosina 2000–2006 ja uudestaan vuodesta 2009 eteenpäin. Sunnuntaina on Real Madridissa edessä 20 vuoteen ensimmäiset vaalit, jossa on myös vastaehdokas. Perezin haastaa uusiutuvan energian yrittäjä Enrique Riquelme.

Perez julkaisi keskiviikkona sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän esiintyi Jose Mourinhon kanssa. Videon sisältö antoi ymmärtää, että portugalilainen palaa Real-luotsiksi, jos Perez voittaa.

Mourinho yhdistettiin mediassa Real-pestiin jo reilut kaksi viikkoa sitten. Tunnettu jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano kertoi tuolloin Mourinhon tehneen jo suullisen sopimuksen.

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Florentino Perez hakee jatkoa valtakaudelleen Real Madridissa.

Mourinho, 63, on yksi 2000-luvun menestyneimpiä ja kuuluisimpia valmentajia, ja hän luotsasi myös Real Madridin liigamestariksi keväällä 2012, mutta viime vuosina hänen tähtensä on ollut laskussa. Perez ilmeisesti luottaa siihen, että Mourinho laittaisi Realin oikuttelevat tähdet ruotuun.