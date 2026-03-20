Tullin mukaan valvonnassa hylätyt tuotteet olivat esimerkiksi aurinkovoiteita, meikkejä ja karvanpoistoaineita.
Suomen markkinoille etenkin EU:n ulkopuolelta tulevan kosmetiikan koostumuksessa on paljon epäselvyyksiä, kertoo Tulli.
Viime vuonna Tulli valvoi 155 kosmetiikkatuotteen määräystenmukaisuutta. Tuotteista hylättiin 27, joista 23 tuli EU:n ulkopuolelta. Lieviä virheitä oli 21 tuotteessa, joista 18 tuli EU:n ulkopuolelta.
Tullin mukaan hylätyt tuotteet olivat esimerkiksi aurinkovoiteita, meikkejä ja karvanpoistoaineita.
– Kiinnitämme huomiota erityisesti allergiaa aiheuttaviin hajusteisiin ja säilöntäaineisiin, joita on rajoitettu kosmetiikkalainsäädännössä. Myöhemmin alamme valvoa myös asbestia jauhemaisesta kosmetiikasta, sanoo Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Savander tiedotteessa.
Määräystenvastaisia tuotteita ei päästetä markkinoille. Osa tuotteista hävitettiin ja osa palautettiin Tullin mukaan takaisin myyjälle.
Osa tuotteista sisälsi haitallisia aineita
Määräystenvastaisissa tuotteissa oli esimerkiksi virheitä pakkausmerkinnöissä. Esimerkiksi riittävät varoitukset tai käyttöohjeet puuttuivat.
Lisäksi joissakin tuotteissa oli terveydelle haitallisia aineita. Joistakin tuotteista Tulli ei saanut ollenkaan selvitystä tuotteen koostumuksesta.
– Esimerkiksi eräässä silmänympärysvoiteessa oli korkea pitoisuus terveysvaaraa aiheuttavia aerobisia mikrobeja, joten sitä ei päästetty markkinoille, sanoo Savander.
EU:n kosmetiikka-asetukseen on vuonna 2028 tulossa rajoituksia kymmenille hajusteallergeeneille. Myös kosmetiikkatuotteissa olevien hopeahiukkasten koolle ja tuotteiden hopeapitoisuudelle on tulossa rajoituksia jo tänä keväänä.
Viranomaiset valvovat Suomeen maahantuotavia kulutustavaroita. Tuotteita tutkitaan ja niille tehdään myös testejä. Vastuu tuotteiden määräystenmukaisuudesta on tuotteen valmistajalla, myyjällä, maahantuojalla ja jakelijalla.
Kuluttajien suoraan itselleen tilaamia verkkokauppaostoksia ei valvota.