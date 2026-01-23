Kyseessä on ensimmäinen Metsähallituksen tietoon tullut pyydyskuollut saimaannorppa tänä vuonna.
Saimaannorppa löydettiin torstaina 22. tammikuuta kuhaverkkoon kuolleena Pihlajavedellä Savonlinnassa. Pyydykseen hukkunut 88-senttinen hyväkuntoinen uros oli viime kevään kuutti tai nuori norppa. Pyydys sijaitsi kalastusrajoitusalueella ja se oli asetuksen mukainen.
Asiasta tiedottaa Metsähallitus.
Kyseessä on ensimmäinen Metsähallituksen tietoon tullut pyydyskuollut saimaannorppa tänä vuonna. Pyydyksen omistaja ilmoitti saimaannorpan jäämisestä verkkoon Metsähallitukselle kalastuslain mukaisesti.
Lue myös: Nuori saimaannorppa kuoli kalastusrysään Rantasalmella
Viime vuonna Metsähallituksen tietoon tuli yksitoista pyydyksiin kuollutta saimaannorppaa, joista osa tuli kannanseurannan tietoon sattumalta.
Pyydyskuolleisuus on saimaannorpan suurin yksittäinen tunnettu kuolinsyy.