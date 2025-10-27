Saimaannorpan kanta on jatkanut kasvuaan, kertoo Metsähallitus.
Tänään julkaistun kanta-arvion mukaan saimaannorppia on Suomessa 530 kappaletta. Määrä on noussut viime vuoden vastaavasta arviosta 35 yksilöllä.
Metsähallitus kertoo, että norppakanta on jatkanut kasvuaan viime vuosien poikkeuksellisen lauhoista ja vähälumisista talvista huolimatta.
Arvio perustuu norppien pesälaskentojen tuloksiin, ja arviota täydennetään eri seuranta-aineistoilla. Arviossa eivät ole mukana keväällä syntyneet kuutit.