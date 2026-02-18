Kalastusrajoitusaluetta haluttaisiin laajentaa 336 neliökilometrillä, jotta saimaannorpan suojelu vahvistuisi.
Saimaan kalastusrajoitusrajoitusalueisiin ehdotetaan laajennusta, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Asetusluonnos kalastusrajoituksista lähetettiin lausuntokierrokselle keskiviikkona.
Suurimpana muutoksena nykyiseen asetukseen olisi kalastusrajoitusalueen laajentaminen 336 neliökilometrillä. Tarkoituksena on vahvistaa saimaannorpan suojelua.
Ehdotuksen toteutuessa kalastusrajoitusalueiden pinta-ala laajenisi yli 3 100 neliökilometriin.
Saimaan kalastusrajoitusalueilla verkkokalastus olisi jatkossakin kiellettyä huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Muikkuverkkokalastusta saisi edelleen harjoittaa 21. kesäkuuta alkaen.
Erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 530 yksilöön.
Lausuntokierros päättyy 20. maaliskuuta.