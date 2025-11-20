Rantasalmella saimaannorppa oli jäänyt kiinni kalastusrysän aitaverkkoon ja kuollut.
Saimaannorppa on kuollut kalastusrysään Rantasalmella Etelä-Savossa, tiedottaa Metsähallitus.
Kuolleen norpan löysi tiistaina pyydyksen omistaja, joka ilmoitti asiasta Metsähallitukselle.
Rysä oli rajoitusten mukainen, ja sen käyttö oli alueella sallittua. Saimaannorppa oli jäänyt kiinni rysän aitaverkkoon.
Norppa oli 36-kiloinen uro, joka oli todennäköisesti nuori yksilö muttei välttämättä tänä vuonna syntynyt kuutti.
Kyseessä oli jo yhdestoista kuluvan vuoden aikana Saimaalla pyydyksiin kuollut norppa.