Nuori saimaannorppa on löydetty kuhaverkkoon kuolleena Sulkavalla Etelä-Savossa.
Kuollut norppa löytyi verkosta tänään tiistaina Tolvanselkä–Katosselkä-alueella, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan.
Kyseessä on jo toinen Metsähallituksen tietoon tullut pyydykseen kuollut eläin tänä vuonna. Edellinen talviverkkoon kuollut norppa ilmoitettiin alle kaksi viikkoa sitten Pihlajavedeltä.
Nyt pyydykseen hukkuneella naaraalla oli painoa 23 kiloa ja pituutta alle metri. Kyseessä oli viime kevään kuutti tai nuori norppa.
Verkko sijaitsi kalastusrajoitusalueella ja se oli asetuksen mukainen.
Toukokuun 2021 jälkeen kalanpyydyksiin on kuollut 33 saimaannorppaa. Niistä 25:n tiedetään jääneen verkkoihin.
Suurin osa saimaannorpista kuolee pyydykseen
Kuolleista ja vahingoittuneista norpista tulee ilmoittaa Metsähallitukselle
Kalastuslaki velvoittaa pyydyksen omistajaa ilmoittamaan kalanpyydykseen kuolleesta saimaannorpasta viipymättä.
Myös muista kuolleista saimaannorpista tulee ilmoittaa Metsähallitukselle.
Metsähallitus vastaa saimaannorpan kannanseurannasta ja suuresta osasta suojelutoimia.
Pyydyskuolleisuus on saimaannorpan suurin yksittäinen tunnettu kuolinsyy.
Itä-Suomen elinvoimakeskus on antanut maa- ja metsätalousministerille ehdotuksen Saimaan uusiksi kalastusrajoituksiksi vuosille 2026–2031.