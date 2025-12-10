Väkivallan uhriksi joutunut nuori ei saanut vakavia vammoja.
Yläkoululaisen nuoren epäillään pahoinpidelleen toista nuorta koulun lähistöllä Turun Nummessa, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Poliisi sai hälytyksen Nummeen keskiviikkoaamuna hieman kello 8 jälkeen aamulla.
Yläkouluikäisen nuoren epäillään käyttäneen väkivaltaa toista yläkouluikäistä nuorta kohtaan Nummenpakan koulun Aurajoen yksikön lähistöllä.
Väkivallanteon uhri loukkaantui tilanteessa, mutta hänellä ei ole vakavia vammoja.
Poliisin mukaan epäilty nuori poistui tapahtumapaikalta ja hänen henkilöllisyyteensä on poliisin tiedossa. Tilanteesta ei ole vaaraa ulkopuolisille. Poliisi jatkaa asian selvittämistä.