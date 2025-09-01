Jos töissä ottaa pattiin joka päivä, pohdi tätä: "Liian moni jää liian pitkäksi aikaa"

Jokainen työpäivä ei voi olla mahtava ja ihana, mutta mikä on normaali määrä ärsytystä töissä?

Monia suomalaisia ottaa töissä aivoon useita kertoja viikossa. Työn turhakkeiksi koetaan liialliset kokoukset, ihmissuhdekahnaukset ja esimerkiksi ongelmat asiakkaiden kanssa.

– Keskeisimmät asiat, jotka nousevat esiin, liittyvät kiireeseen, turhiin asioihin työpaikalla. Palkkatasoon liittyvät kysymykset ja kokemus epäreiluudesta sen suhteen, aihetta tutkinut organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa listaa työpaikan ketuttajia.

Hankalat ihmissuhteet tai arvostuksen puute nakertavat myös työiloa. Johtamisestakin löydetään vikaa.

– Se on toisaalta aika helppo ja tyypillinen. Me myös puramme työntekijöinä turhautumistamme esihenkilöihin ja johtajiin, jotka kuitenkin vastaavat työn organisoinnista, Sahimaa sanoo.

Työ riepoo useita kertoja viikossa

Sahimaan selvityksen mukaan 37 prosenttia suomalaisista kokee harmitusta töissä todella paljon tai paljon.

– Suurella osalla se on useamman kerran viikossa.

Ketutuksen aiheet vaihtelevat. Naisvaltaisilla aloilla ja työpaikoilla ärsyttävät kuormittavuus ja kiire. Miehillä korostuvat johtamisen kysymykset ja teemat.

Aina ei toki voi olla mukavaa. Toisinaan työpaikalla täytyy tehdä ikäviä tai tylsiä hommia.

– Yksi näkökulma on, että on syytä tunnistaa, että työhön saa kuulua ja kuuluu luontevasti sekä vaikeita tunteita että fiiliksiä että positiivisia fiiliksiä, Sahimaa sanoo.

Töissä tunnelma lipsahtaa usein ääripäähän: joko koko ajan ottaa aivoon, tai kaikki on aina mahtavaa ja ihanaa.

Jos aina ottaa pattiin, pohdi tätä

Sahimaasta turhautuminen on hyvää polttoainetta asioiden saamiseen liikkeelle. Aina asioita ei kuitenkaan voi korjata itse, ja toisinaan kiukutus ei yrityksistä huolimatta laannu.

– Sanon, että liian moni jää liian pitkäksi aikaa jumiin sellaiseen työhön, joka ei ole itseä varten. Ketutus nakertaa ihmistä itseään sisältä, mutta myös lähipiiriä, työyhteisöä. Siksi on järkevää aika-ajoin pysähtyä miettimään, olenko työelämässä oikeassa paikassa, Sahimaa sanoo.

