Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Tshekin 3–2 EHT-ottelussa Ruotsissa. Leijonien voittomaalista vastasi puolustaja Mikko Lehtonen.

Lehtosen 3–2-ylivoimamaali syntyi vajaat viisi minuuttia ennen kolmannen erän päätöstä. Suomi johti ottelua avauserän jälkeen jo 2–0, kun Vili Saarijärvi ja Aku Räty piiskasivat verkkoa.

Leijonien supertähdet Aleksander Barkov ja Anton Lundell olivat tänään huilivuorossa. Suomi kohtaa vielä huomenna Ruotsin.

Jääkiekon MM-kisat käynnistyvät ensi viikon perjantaina. Suomi iskee Saksan kimppuun heti karkeloiden avauspäivänä.