Oliver Solberg nousi 13. erikoiskokeella Portugalin MM-rallissa neljänneltä sijalta kärkeen hurjan vetonsa ansiosta.
Solberg päätti aamupäivälenkin vakuuttavalla tavalla ajamalla hurjat 7,2 sekunnin pohjat 13. erikoiskokeelle.
Neljäntenä ennen erikoiskoetta ollut ruotsalainen nousi hurjan vetonsa myötä peräti koko rallin kärkeen ohi Sami Pajarin, Thierry Neuvillen ja Sebastien Ogierin, jotka taipuivat kukin Solbergille yli 10 sekunnilla.
Solberg johtaa rallia nyt 0,5 sekunnilla Ogieriin nähden
Pajari hämmästyi erikoiskokeen maalissa suuresta aikaerosta.
– Oho, se on paljon. En mielestäni ajanut varovaisesti yhtään. Oli vain tosi haastavaa. Hävittiin kyllä ihan liikaa, Pajari hämmästeli.
Pajari kuitenkin onnistui kutistamaan eroa Thierry Neuvilleen 2,6 sekunnilla. Kaiken kukkuraksi Pajari on nyt vain 8,1 sekunnin päässä kärkipaikasta, joten suomalainen on yhä vahvasti jopa voittotaistelussa mukana.
EK14 Paredes 1 (16,09 km)
|Sija
|Kuljettaja