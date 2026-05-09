Israelin tuore mainosvideo on aiheuttanut kritiikkiä.
Euroopan yleisradiounioni EBU reagoi Israelin euroviisuedustajan julkaisemaan somevideoon ja kehotti poistamaan sen, kertoo muun muassa Aftonbladet.
Perjantaina julkaistulla videolla Israelin edustaja Noam Bettan pyytää katsojia äänestämään kappalettaan Michelle kymmenen kertaa, eli sallitun enimmäismäärän.
Pian videon julkaisun jälkeen sosiaalisen median alustat ja viisujen keskustelufoorumit täyttyivät kritiikistä. Monien mielestä video oli yritys vaikuttaa viisujen yleisöääniin. Viisufanien mukaan tämä oli yritys kalastaa lisä-ääniä maan edustajalle.
Video poistetiin myöhemmin perjantaina Euroopan yleisradiounioni EBU:n vaatimuksesta. Bettan video oli julkaistu kaikkiaan kahdellatoista eri kielellä, esimerkiksi ruotsiksi, italiaksi ja kreikaksi.
EBU:n viime joulukuussa tekemät sääntömuutokset kieltävät liian laajat mainoskampanjat, erityisesti silloin, kun ne ovat kolmannen osapuolen, kuten viranomaisten, tai hallituksen rahoittamia.
Viime vuonna Israelin hallitus rahoitti laajan mainoskampanjan edustajalleen. Israel sijoittui kilpailussa toiseksi.