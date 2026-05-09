Juhlapuheen helmasynti on täyteen ahtaminen.

Huomenta Suomessa vieraillut puheenkirjoittaja ja puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio tietää, mitkä ovat yleisimmät virheet juhlapuheissa.

– Monet puheet ovat liian pitkiä, ja niissä on liian paljon asiaa, Mustakallio sanoo.

On yleisön huomioimista pitää puhe lyhyenä, etenkin, jos tilaisuudessa kuullaan niitä useampi.

– Jos pidät hirveän pitkän puheen esimerkiksi häissä, niin ikään kuin varastat sen ajan niiltä muilta puhujilta. Ei tyhjennetä pajatsoa, vaan annetaan muillekin puhujille mahdollisuus.

– Kannattaa myös ottaa puheeseen yksi tai kaksi tärkeää juttua, ei kymmentä. Yleensä se, että puhetta ruvetaan pidentämään, ei paranna puhetta. Moni puhe itse asiassa parantuu, kun se pidetään vähän tiiviimpänä.

Mustakallion mukaan sopiva pituus häissä pidettävälle puheelle on kolmesta viiteen minuuttia, ellei satu olemaan morsiamen isä tai äiti.

Huumoria saa olla, mutta hyvän maun rajoissa.

– Ei nolata ketään eikä saateta kiusallista tunnetta kenellekään. Se voi olla vähän kiusoittelevaakin, mutta sillä tavalla, että tiedetään, että kaikilla on lopuksi iloinen, hauska mieli, Mustakallio sanoo.