Tänään lauantaina, äitienpäivän aattona, vietetään lapsettomien lauantaita.

Tahaton lapsettomuus on valitettavan yleinen ilmiö Suomessa. Jopa joka viides hedelmällisessä iässä oleva joutuu kohtaamaan tahattoman lapsettomuuden, kerrotaan Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n sivuilla.

Tahaton lapsettomuus herättää vahvoja tunteita ja niistä Huomenta Suomessa kävivät kertomassa Simpukka Ry:n jäsenet Roosa ja Jesse Reponen.

Äitienpäiväviikonloppuna on moninaisia tunteita, toteaa Roosa.

– Tyhjän sylin kipua ja kaipuuta, mutta myös kiitollisuutta oman suvun vahvoista naisista ja omasta äidistä.

Roosa ja Jesse ovat jo pitkään halunneet lasta. Parilla on takana kuudetta vuotta lapsettomuushoitoja, mutta toivottua tulosta ei ole vielä tullut.

– Kuvaan lapsettomuusprosessiamme harvinaiserityisenä prosessina, sillä siihen on alettu minun harvinaisen sairauteni takia, Roosa kertoo.

Lapsettomuushoitoihin lähdetään moninaisista tulokulmista ja taustoista, ja siten myös hoitopolut ovat yksilöllisiä. Roosan ja Jessen tarina on yksi esimerkki siitä.