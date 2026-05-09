Nokkonen on luontomme "superfoodien super", näin toteaa luontoalan yrittäjä Mari Kajasvirta.

Toteamus on osuva, sillä nokkonen on yksi ravinnerikkaimmista kotimaisista villiyrteistä. Se sisältää runsain mitoin kivennäisaineita, kuten piitä, rautaa, magnesiumia ja kalsiumia sekä C-, A- ja K-vitamiineja.

Kajasvirran mukaan nyt on erityisen hyvä nokkoskevät, mutta ennen nokkospuskiin lähtemistä kannattaa kiinnittää huomiota pariin asiaan.

Huomioi, mistä keräät

Ensinnä Kajasvirta suosittelee katsomaan, mistä nokkosia kerää.

Nokkonen viihtyy typpipitoisessa ja multavassa maassa, avoimilla alueilla sekä aurinkoisissa rinteissä, mutta niitä ei kannata kerätä laitumien, navettojen tai kompostin läheisyydestä.

– Nokkonen kerää itseensä maaperästä myös sellaisia aineita, joita emme halua. Esimerkiksi nitraattia ja ulostebakteereja, jos keräisimme vaikka lehmien laidunmaan vierestä. Niissä nokkoset yleensä rehottavat isokokoisina ja se on ikään kuin varoitusmerkki, Kajasvirta opastaa.