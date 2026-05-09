Supersuositun Unelmia Italiassa -sarjan pariskunta Ellen Jokikunnas ja Jari Rask vierailivat MTV:n Huomenta Suomessa kertomassa tulevan kesän suunnitelmistaan. Perhe suuntaa jälleen kesäksi Italian kakkoskotiinsa.

Kaksikko osallistui Huomenta Suomen järjestämään leikkimieliseen parisuhdepeliin, jossa Jokikunnas muun muassa paljastaa hauskan yksityiskohdan miehestään. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että Raskilla on enemmän ärsyttäviä tapoja.

– Ehkä sellaista järjestelemättömyyttä. Itse olen sellainen halki, poikki ja pinoon -tyyppi. Kun saan jonkun idean, niin se pitää tehdä heti, Jokikunnas toteaa.

Hän kuvailee, että Rask puolestaan on enemmän mietiskelijä ja tuumailija.

– Kysymyshän ei ole järjestelemättömyydestä, vaan hän ei ymmärrä sitä epäjärjestyksessä ja kaaoksessa olevaa järjestystä, joka on täysin selkeä päässäni, Rask nauraa.

Jokikunnas vitsailee, että televisio-ohjelma ei anna oikeaa kuvaa Raskista, mitä tulee kotitöihin. Jokikunnaksen mukaan kyseessä on television harha.

– Olen padonnut tätä todella kauan. Ohjelmaan on välittynyt hetkiä, jolloin Jari imuroi tai siivoaa. Se ei ole siis totta. Hän on laittanut kameran kuvaamaan ja siivonnut, jotta hän näyttäisi siltä ihmiseltä, joka tekee niin, Jokikunnas nauraa.