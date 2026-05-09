Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mielestä SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kärsii pääministeritaudista.

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra moittii SDP:tä talousvaihtoehtojen puutteesta.

Purran mukaan SDP keskittyy vastustamaan hallituksen säästöjä, mutta ei esitä omia vaihtoehtojaan.

– Mitä syvempään kuoppaan tuo selvästi jo pääministeritaudista kärsivä Antti Lindtman putoaa, koska ei pysty kertomaan vaihtoehtojaan sen paremmin tämän hallituksen säästöille kuin tulevan hallituksen linjoille, sitä kovemmin kuopan pohjalta kuuluu: "Tämä ei käy, tämä on väärin, eroa pääministeri, eroa valtiovaraiministeri", Purra sanoi puheessaan perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksen jälkeen.

– Kun Antti Lindtmanin pitäisi kertoa, mistä hän sitten säästäisi, kun kaikkea vastustaa, kuopasta kuuluu hyvin heiveröisellä äänellä: "harmaa talous ja yritystuet, ehkä myös Kela-korvaukset ja yhteisöveron kevennys".

SDP on esittänyt muun muassa yhteisöveron kevennyksen perumista ja Kela-korvausten korottamisen perumista.

Purra ei halunnut tarkentaa, mihin hän viittaa pääministeritaudilla.

10 miljardin sopeutus

Purran mukaan ensi vaalikaudella on edessä vähintään 10 miljardin euron sopeutus. Puheen jälkeen pidetyssä mediatilaisuudessa Purralta kysyttiin, milloin puolue aikoo julkistaa oman säästölistansa ensi vaalikaudelle.