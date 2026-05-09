Rallin ranskalaistähti Sebastien Ogier oli ällikällä lyöty Oliver Solbergin hurjasta vedosta 14. erikoiskokeella.

Solberg lähti erikoiskokeelle kokonaistilanteen neljänneltä sijalta, mutta ruotsalainen pyyhki 16 kilometrin pätkällä kilpailijoillaan lattiaa.

Edellä olleet Sami Pajari, Thierry Neuville ja Sebastien Ogier hävisivät kukin Solbergille yli 10 sekuntia, joten ruotsalainen pyyhälsi lopulta kärkeen 0,5 sekunnin turvin.

Kärkipaikkansa menettänyt Ogier oli silminnähden hämmästynyt, kun kuuli erikoiskokeen maalissa Solbergin tempusta.

– Uskomatonta. Vaikuttavaa. Kyse ei ole vain riskinotosta. Ei minulla ollut hajuakaan, että tuo on edes mahdollista, Ogier hämmästeli epäuskoisena.

– Se oli Oliverilta kova hyökkäys. En ymmärrä, mitä tapahtui. Olin itse mielestäni aivan pidon äärirajoilla, joten minulla ei ole hajuakaan, mitä olisin voinut tehdä paremmin, Ogier sanoi vielä myöhemmin MTV Urheilulle.

Myös Sami Pajari hämmästeli aamupäivän viimeisen erikoiskokeen suuria aikaeroja.

– Viimeinen oli kyllä mystinen. Tosi omituista. Ei me mielestämme menneet mitenkään varovasti, mutta silti aikaero oli tosi iso. Tällä kertaa on jopa yllättävänkin isoja eroja meidänkin tiimin sisällä setupissa. Voi olla, että sieltä tuli eroa, Pajari pohtii.